Ministros nacionalistas religiosos amenazan con romper con Netanyahu si detiene la guerra

El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista y colono Itamar Ben Gvir, amenazó este lunes con una ruptura de la coalición gobernante que mantiene en el poder al primer ministro, Benjamín Netanyahu, si este no invade Rafah, después de que las tropas fueran replegadas ayer de la zona sur de la Franja de Gaza.



"Si el primer ministro (Netanyahu) decide poner fin a la guerra sin un ataque extenso contra Rafah para derrotar a Hamás, no tendrá mandato para continuar sirviendo como primer ministro", dijo Ben Gvir, líder de Poder Judío, en la red social X.



Además del Likud de Netanyahu, la coalición gobernante está formada por Sionismo Religioso, Poder Judío y Noam -tres partidos ultraderechistas y supremacistas judíos con posturas racistas y homófobas- y dos partidos ultraortodoxos: Shas y Judaísmo Unido por la Torá.



A su vez, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, líder del partido Sionismo Religioso, convocó hoy a sus miembros a una consulta “urgente”, de acuerdo con medios hebreos, para tratar el desarrollo de la guerra y los rumores de "avances" en las negociaciones de tregua, de acuerdo con informaciones del canal egipcio Al Qahera News.



Smotrich se opone también al levantamiento de la presión militar en Gaza y Netanyahu, como sugiere hoy un editorial del diario israelí Maariv, "es rehén de Ben Gvir y Smotrich", lo que dificulta la llegada a un acuerdo de tregua y solo le permite seguir ganando tiempo.



Negando informaciones egipcias que hablaban de "avances" en las negociaciones de cara a un alto al fuego en la Franja, tras conversaciones anoche en el Cairo entre Hamás, Israel y mediadores de Catar y EE.UU.; fuentes de Hamás dijeron al canal catarí Al Yazira y al libanés Al Mayadeen que “todos los intentos y esfuerzos de los mediadores para llegar a un acuerdo se toparon con la inflexibilidad israelí”.



“Por el momento no hay avances en las negociaciones. Si hay alguno, lo anunciaremos a través de los canales oficiales. Hamás cumple con sus demandas, que incluyen un alto el fuego, la retirada israelí de la Franja de Gaza, la entrada de ayuda, el regreso de los habitantes de Gaza desplazados y un intercambio de prisioneros”, dijo un funcionario bajo anonimato a Al Mayadeen.



Según el canal egipcio Al Qahera News, se espera que las delegaciones estadounidense e israelí retomen las negociaciones en 48 horas, así como las de Catar y Hamás, que también regresarían a El Cairo la noche del martes, justo cuando comienza Aid al Fitr, la festividad que pone fin al mes sagrado de Ramadán.

