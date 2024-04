Polémica inauguración del Instituto Confucio en la Universidad de Sevilla

El acto de presentación de la inauguración del Instituto Confucio en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla se ha visto interrumpido esta mañana por la irrupción de dos activistas que, pancartas en mano, manifestaban su oposición a la apertura de este centro en la Hispalense, una protesta que consideran “un acto de dignidad en defensa de la libertad académica, la seguridad nacional, los derechos humanos y la paz”.

La Universidad de Sevilla ha sido elegida como sede del Instituto Confucio, una institución que según la Hispelense pretende "promover la lengua y la cultura china" en colaboración con la Universidad de Lanzhou Jiaotong. El acto contaba con la presencia de Yao Jing, embajador de la República Popular China en el Reino de España; Di Shengkui, el presidente de la Universidad de Lanzhou Jiaotong; y Miguel Ángel Castro, rector de la Universidad de Sevilla.

Durante la presentación del Instituto Confucio, tanto la profesora Mar Llera como el egresado Santiago Ramírez se han levantado del público portando sendas pancartas en contra de esta apertura, una protesta que terminó cuando los miembros de seguridad de la Universidad les invitaron a marcharse. Ambos procedieron a retirar sus pancartas de protesta pero no abandonaron el acto, sino que volvieron a sus asientos hasta que terminó la presentación.

Se da la circunstancia de que Llera, directora de Estudios de Asia Oriental en la Facultad de Comunicación, y Ramírez, egresado de la US participaron en enero en la misión de observadores internacionales liderada por el líder estudiantil de Tiananmén Wang Dan y su fundación la New School of Democracy durante las pasadas elecciones en Taiwán.

Según ha relatado Ramírez, hace unas semanas la profesora Llera mantuvo una reunión con la vicerrectora de Internacionalización, Carmen Vargas, para estudiar la posibilidad de abrir en el futuro Centro de Lenguas de la US un espacio de colaboración con Taiwán, en la que “Vargas ocultó la apertura del Instituto Confucio en la US”, a pesar de que en ese encuentro también estaba presente el que ya es nuevo director del Instituto Confucio, Gonzalo Miranda.

Ya en 2022, Llera y Ramirez firmaron junto con otros 20 profesores y estudiantes un escrito dirigido al rector de la Universidad de Sevilla en contra de la apertura del Instituto Confucio en la US.

Estos activistas han emitido un manifiesto en el que, como miembros de la Comunidad Académica de la Universidad de Sevilla expresaba “públicamente nuestra preocupación por la apertura de un Instituto Confucio (IC) en la US, a través de un convenio de colaboración con la Universidad Lanzhou Jiaotong (Gansú, China), que consideramos podría vulnerar los principios expresados en el Art. 2.1, 2.2 y 2.3 de nuestro Estatuto, principalmente en lo que concierne al principio de autonomía y libertad académicas, así como la defensa de los Derechos Humanos y de la Paz”.

Para los activistas, esa inquietud “se hace apremiante debido a la actual coyuntura geopolítica internacional, marcada por la agresión de Rusia a Ucrania y por la calculada ambigüedad de China, que juzgamos debería jugar un papel mucho más activo a favor de la paz, el Derecho Internacional y los derechos fundamentales de los ucranianos”.

También exponen que los Institutos Confucio (IC) dependen de Hanban/CECL, organismos bajo la supervisión del Ministerio de Educación y del Gobierno de la República Popular China, además de estar “sometidos” a las directrices del Departamento del Trabajo del Frente Unido, “responsable de las operaciones de inteligencia, control ideológico e infiltración en otros países -el denominado Sharp Power", aseguran.

Por tal motivo, consideran que “no son tiempos para abrir un Instituto Confucio en la Universidad de Sevilla. El tema exige una detenida y documentada consideración por parte de las autoridades y del conjunto de la comunidad académica”, apuntaban por lo que invitaban a la comunidad académica “a unir sus voces a las nuestras, manifestando a los responsables de internacionalización de la US que el compromiso con los derechos y libertades fundamentales no es compatible con la firma de un convenio de este tipo”.

“Lo que está en juego no es sólo nuestra integridad moral, sino también nuestra seguridad nacional y nuestros legítimos intereses, que incluyen autonomía, libertad de cátedra y propiedad intelectual”, aseguraban.

