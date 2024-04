Unos 650 trabajadores de Inditex se manifiestan en A Coruña para pedir mejoras

Unos 650 trabajadores de tiendas de Inditex, según fuentes policiales, y que sindicatos elevan a un millar, se han manifestado este domingo en A Coruña para exigir mejoras a la empresa y una negociación real.



Con una pancarta que decía 'Negociación aquí con las dependientas de Inditex. Desde Galicia para el mundo', cientos de personas se han movilizado entre la plaza de Lugo y Puerta Real para que la empresa atienda "las mejoras que quedaron pendientes en la anterior negociación" y que esta no se lleve a cabo en Madrid sino en A Coruña, como ha explicado a EFE la portavoz de la CIG, Lucía Domínguez.



Ha señalado que "la negociación se atascó desde el principio" porque "Inditex solo accede a negociar dos cuestiones: un plus de vinculación para personas que lleven 25 años en la empresa y reducción de la jornada en función de la edad".



Sin embargo, el personal de tienda no está de acuerdo con estas propuestas porque hay una diferencia "sustancial" con otros trabajadores de la empresa y porque consideran que son medidas "insuficientes".



Los sindicatos e Inditex llegaron en febrero del año pasado a un acuerdo que establecía unos tramos mínimos de retribución fija anual en función de la antigüedad en la empresa para los empleados, además de una retribución fija mínima en función de ventas del comercio y un incentivo anual de mil euros que ha logrado el 99 % de las tiendas.



El personal que se ha manifestado este domingo en una concentración "multitudinaria", ha apuntado Domínguez, quiere "que se compense el trabajo de las tardes y de los sábados, equiparar las ayudas sociales y un ticket comedor o picnic".



La portavoz de la CIG, sindicato que ha convocado esta protesta, ha criticado que Inditex cerrase la mesa de negociación y la llevase a Madrid, donde "a nivel estatal, presentó la misma propuesta".



Este lunes habrá una nueva reunión y, aunque piden que la negociación se traslade a A Coruña, aplauden que la CIG forme parte de la mesa de negociación, algo que no pudo acceder el año pasado.

