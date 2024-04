El Unicaja Málaga frena el buen momento del Manresa

El Unicaja Málaga frenó el buen momento del Baxi Manresa después de asaltar el Nou Congost (77-88) tras una primera mitad en la que se vieron superados por los catalanes y una espectacular segunda parte en la que Tyson Carter fue clave.



Con este resultado, los andaluces son, de manera provisional, líderes de la Liga Endesa a la espera de lo que ocurra en el clásico de esta misma jornada entre el Barça y el Real Madrid.



Los de Pedro Martínez comenzaron el partido con más efectividad en ataque para poner la primera pequeña brecha en el marcador gracias al buen hacer en pista de Dani Garcia (13-8, min. 6).



Con el paso de los minutos, el Baxi Manresa continuó siendo un ciclón en ataque de la mano de un Marcis Steinbergs que provocó el primer tiempo muerto visitante (17-8, min. 8).



Dicho parón no hizo reaccionar a los malagueños en el tramo final del primer periodo y, finalmente, los del Bages pusieron el 20-8 a la finalización de los primeros diez minutos de encuentro.



El guión del partido no varió en el segundo cuarto, con un Baxi Manresa intratable que puso la máxima tras varias acciones positivas en ataque de Devin Robinson y Brancou Badio (38-18, min. 13).



Cuando el Unicaja intentó rebajar la gran ventaja de los locales, estos hicieron una de las mejores jugadas del partido con un tapón espectacular de Musa Sagnia y un posterior triple en el contraataque de Travante Williams (41-22, min. 19).



Sin embargo, un increíble Unicaja en el último minuto antes de llegar al descanso, con un parcial de 0-9 comandado por Kendrick Perry, dejaron el resultado al final de la primera mitad en 41-31.



En la reanudación, el Unicaja continuó con su buena dinámica anterior y, tras un parcial de 38-18 en los primeros 13 minutos de partido, se pasó a un espectacular parcial de 8-35 para los malagueños, que consiguieron darle la vuelta al luminoso (46-53, min. 25).



Cuando mejor estuvieron jugando los andaluces, los catalanes volvieron a poner la sexta marcha en el acelerador y otro parcial de 8-0 puso de nuevo por delante al Baxi Manresa (54-53, min. 29), con mención especial a Martinas Geben, que fue un dolor de cabeza para la defensa visitante.



El último periodo se convirtió en un intercambio de golpes que inició el Baxi Manresa de la mano de Brandon Taylor con su primer triple (59-55, min. 32).



Un golpe inicial de los locales que fue respondido rápidamente por el Unicaja gracias a la dupla interior formada por Will Thomas y el exjugador manresano David Kravish, que sumado a un triple de Tyson Carter, abrieron una brecha en el marcador para los malagueños (61-67, min. 35).



Los catalanes intentaron reaccionar desde la larga distancia, pero otro triple de Carter puso la máxima para el Unicaja a falta de tres minutos para el final (68-78, min. 37).



El propio Carter se propuso ser gran protagonista de los últimos minutos de choque y dejó prácticamente el partido visto para sentencia con un mate que silenció el Nou Congost (71-84, min. 39).



Finalmente, el Unicaja supo mantener la ventaja final y consiguió la victoria ante el Baxi Manresa por 77-88.



Ficha técnica:



77. Baxi Manresa (20+21+15+21): Pérez (4), Williams (13), Vaulet (2), Robinson (11), Oriola (-) -cinco inicial-; Badio (15), Garcia (8), Steinbergs (2), Geben (14), Taylor (5), Sagnia (3) y Mawugbe (-).



88. Unicaja Málaga (8+23+24+33): Perry (15), Kalinoski (6), Taylor (18), Ejim (9), Kravish (11) -cinco inicial-; Carter (17), Sima (4), Barreiro (-), Díaz (3), Djedovic (-), Lima (-) y Thomas (5).



Árbitros: Antonio Conde, Vicente Martínez y Carlos Merino. Sin eliminados.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Nou Congost ante 4.911 espectadores.

