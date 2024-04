138 asambleístas elegirán al presidente; Jorge Vilda renuncia a su condición

La Asamblea General de la Federación Española de Fútbol (RFEF) que elegirá al nuevo presidente para finalizar el mandato de Luis Rubiales cuenta con 138 miembros, entre los que no figura el exseleccionador femenino Jorge Vilda, que ha renunciado voluntariamente a esta condición.

Así lo indica la convocatoria oficial de las elecciones publicada este viernes, en la que precisa que el actual técnico de la selección femenina de Marruecos remitió un escrito el pasado 26 de marzo con su renuncia voluntaria a seguir siendo asambleísta.

Jorge Vilda fue destituido como técnico de la selección femenina española el 5 de septiembre de 2023, 16 días después de proclamarse campeón del mundo en Sídney tras la final en la que España ganó a Inglaterra (1-0).

El técnico, que llevaba en el cargo desde el 30 de julio de 2015 cuando sustituyó a Ignacio Quereda, llegó luego, el último 12 de octubre, a un acuerdo con la Federación de Marruecos para ser su seleccionador femenino.

Este viernes la selección marroquí juega el partido de ida de una de las finales de clasificación para los Juegos de París 2024 contra Zambia a domicilio.

La salida de Vilda de la RFEF, que tenía un año más de contrato, se produjo después de que once componentes del cuerpo técnico de la selección, entre los que no estaba, pusieran sus cargos a disposición del organismo en apoyo a Jenni Hermoso y al resto de jugadoras tras los hechos protagonizados al acabar la final mundialista por Luis Rubiales, que se tocó los genitales en el palco de autoridades señalando, según afirmó, a Vilda y besó en la boca a la internacional.

Las 23 campeonas del mundo y otro nutrido grupo de futbolistas anunciaron su renuncia a seguir acudiendo a las convocatorias de la selección mientras se mantuviera como presidente federativo Luis Rubiales, sancionado por los hechos por la FIFA durante 3 años e investigado como presunto autor de agresión sexual y coacciones a Jenni Hermoso.

Luis Enrique, entre los quince entrenadores

Entre la relación de asambleístas sí figura el anterior seleccionador masculino, Luis Enrique Martínez, quien según el recurso contra la convocatoria electoral presentado por Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), ha perdido tal condición.

En dicho recurso Galán solicita que haya elecciones parciales de estamentos por todos los miembros que han perdido su condición de asambleísta y pide la medida Cautelar de suspensión de los plazos para presentar avales para ser candidato hasta que el TAD resuelva su reclamación.

La convocatoria de las elecciones indica que la Asamblea está formada por 19 presidentes de ámbito autonómico, 49 clubes (20 profesionales -11 de Primera y 9 de Segunda- y 29 no profesionales), 32 futbolistas (13 profesionales y 19 no profesionales), 11 árbitros (4 de Primera y Segunda y 7 del resto de categorías), 15 entrenadores (6 profesionales y 9 no profesionales), junto a 12 representantes de fútbol sala (5 clubes, 4 futbolistas, 2 entrenadores y 1 árbitro).

Desde el próximo domingo y hasta el jueves 11 se podrán presentar las candidaturas, que se proclamarán provisionalmente al día siguiente. El domingo 14 finalizará el plazo para presentar recursos a estas. De no haberlos al día siguiente se hará la proclamación oficial y si se presentan esta se retrasará hasta el día 26.

Las elecciones están convocadas para el lunes 6 de mayo y los candidatos deben presentar 21 avales.

