El rey Juan Carlos llega a Madrid para asistir a la boda del alcalde Martínez-Almeida

El rey Juan Carlos ha llegado este viernes a Madrid para asistir a la boda del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y Teresa Urquijo, y el próximo lunes al funeral de su sobrino Fernando Gómez-Acebo.



El rey emérito ha volado en un avión privado desde Ginebra (Suiza) y ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, de donde ha salido en un coche por la terminal de autoridades.



En su novena visita a España desde que se marchó a vivir a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), ha viajado para asistir este sábado al enlace de Martínez-Almeida con la nieta de Teresa de Borbón Dos Sicilias, prima hermana de don Juan Carlos, al que también van a ir la reina Sofía y las infantas Elena y Cristina.



La misa se oficiará al mediodía en la Parroquia San Francisco de Borja, situada en la madrileña calle de serano, y el convite en la finca 'El canto de la cruz', propiedad de los abuelos de la novia, situada en la localidad de Colmenar Viejo, a unos 30 kilómetros de la capital.



El padre de Felipe VI no ha confirmado si acudirá a las dos citas o, como en el caso de la reina Sofía, solo irá al banquete.



Los reyes Felipe y Letizia no van a ir a la boda, en una jornada en la que el monarca presenciará la final de la Copa del Rey de fútbol en Sevilla entre el Athletic de Bilbao y el Mallorca.



Al contrario que en ocasiones precedentes, don Juan Carlos va a pernoctar en Madrid, aunque no ha trascendido la residencia privada donde lo va a hacer.



Desde su marcha a Abu Dabi y en las tres visitas previas en las que ha estado en la capital, no se ha alojado en el Palacio de la Zarzuela por la negativa del Gobierno a que pernocte en un recinto público por las irregularidades fiscales que cometió, cuya investigación fue archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo.



La Casa Real no ha hecho ningún comentario sobre el viaje de don Juan Carlos, ni sobre su alojamiento en Madrid, al considerarlo una actividad privada.



El Palacio de la Zarzuela considera vigente la carta que le dirigió a Felipe VI en marzo de 2022 poco después de que la Fiscalía emitiera su postura sobre sus negocios en el extranjero.



En aquel escrito, el emérito comunicó a su hijo "su decisión de organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado, tanto en sus visitas como si en el futuro volviera a residir en España, para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible".



Juan Carlos I también asistirá en Madrid el próximo lunes al funeral de su sobrino Fernando Gómez-Acebo, el hijo pequeño de su hermana Pilar de Borbón que falleció el pasado 1 de marzo, a los 49 años.



Don Juan Carlos no asistió a la capilla ardiente ni al entierro al encontrarse en Baréin para presenciar la carrera de Fórmula Uno.

