A la vuelta de la esquina se celebran unas de las elecciones europeas más complejas de la historia. Con una guerra en Ucrania, a escasos kilómetros de suelo europeo, y en plena batalla de Israel con Gaza. Después de una pandemia del coronavirus o la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Europa se enfrenta a su futuro y los españoles están citados a las urnas el domingo 9 de junio.

Desde la Unión Europea llaman a la movilización. El director general de Comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch, ha estado en la noche de este miércoles en el programa Acento Andaluz, de 7TV Andalucía. Duch ha explicado “lo mucho” que se juegan los andaluces en estas elecciones: “Los andaluces se juegan su futuro en las elecciones europeas. Muchas decisiones que afectan a Andalucía se toman en Europa”. Y es que “la Unión Europea se ha transformado en una entidad potente durante estos años” y, por ello, los andaluces “tienen las mismas razones para votar en unas generales o autonómicas que en unas europeas”.

Importante es el voto de los jóvenes. “Mi generación era europeísta”, asegura Duch, mientras que “ahora los jóvenes son europeos”. “Ya no se plantean si son europeos o no. Se ve en las encuestas”, ha comentado Duch, que ha añadido que “muchos jóvenes han visto lo que afecta ser o no ser miembro de la Unión Europea tras el Brexit de Reino Unido, por la pérdida de derechos como el acceso a la sanidad pública o la libre circulación”.

Por otro lado, Duch ha comentado que el reto en estas elecciones europeas es “proteger las democracias”, que van “en retroceso”. También ha indicado que está en juego “la protección de la paz” ante las amenazas presentes. “La Unión Europea nación para evitar guerras”, ha recalcado.

Duch ha lamentado que haya “partidos eurófobos” en la Eurocámara, quienes “hacen discursos en contra de la UE pero que no están en la acción legislativa, no presentan enmiendas”. De ahí que espere que el Parlamento Europeo siga estableciendo un “cordón sanitario” a la ultraderecha.

Por último, el director general de Comunicación del Parlamento Europeo ha pedido el voto en las próximas elecciones europeas y también ha mostrado su preocupación con las de Estados Unidos, “también importantísimas”. Y ha asegurado Duch que “ojalá” el Parlamento Europeo abriese una sede en Sevilla.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es