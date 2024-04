EE.UU. aprobó un envío de bombas a Israel antes del ataque a los cooperantes de WCK

Estados Unidos aprobó un nuevo envío de armas a Israel, que incluye más de 2.000 bombas de pequeño y mediano diámetro, antes del ataque israelí que el 1 de abril acabó con la vida de siete voluntarios de la ONG World Central Kitchen (WCK), del chef español José Andrés, confirmó a EFE un alto funcionario estadounidense.



La autorización se produjo a pesar de la presión sobre la Casa Blanca para que detenga estas transferencias ante la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.



De acuerdo a The Washington Post, que fue el primero en informar de la noticia, la nueva transferencia de bombas se aprobó el lunes, pero antes del ataque israelí contra el convoy de WCK.



La Casa Blanca ha sido criticada por su continuo apoyo militar al Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu para su ofensiva en Gaza, en particular por parte de organizaciones de derechos humanos, de la comunidad árabe y musulmana en EE.UU. y de algunos legisladores y trabajadores de la Administración.



El citado funcionario estadounidense explicó que las nuevas bombas corresponden a un paquete militar autorizado por el Congreso anteriormente y no serán entregadas a Israel hasta finales de este año o el próximo.



En un informe preliminar sobre el suceso de WCK, el Ejército israelí concluyó que el ataque no tuvo la "intención de dañar a los trabajadores humanitarios" y se debió a una "identificación errónea".



La organización de José Andrés ha denunciado que los tres vehículos del convoy fueron atacados deliberadamente en un rango de más de un kilómetro hasta lograr la eliminación de todos sus miembros.



Biden endureció el tono este jueves en una llamada con Netanyahu en la que por primera vez condicionó el futuro apoyo estadounidense a la ofensiva sobre Gaza a pasos concretos de Israel para proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios.

