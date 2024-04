Almeida da la victoria al Valencia, que ya es séptimo, y el Granada da otro paso atrás

El Valencia se situó séptimo en la clasificación al vencer este jueves en el Nuevo Los Cármenes, en partido aplazado de la jornada 26, por 0-1 al Granada, que sufrió su quinta derrota seguida y se mantiene a catorce puntos de la permanencia.



No hubo goles en una primera mitad de dominio y ocasiones de los locales ante un Valencia contemplativo y sin llegadas peligrosas, mientras que el igualado segundo acto lo desequilibró un tanto del portugués André Almeida en el minuto 77



El Granada salió bien al partido ante un Valencia que tardó poco en hacerse con el control del duelo a partir de la posesión del balón, aunque no contó con llegadas y todo fue un espejismo ante las claras ocasiones locales.



En la primera opción para marcar el albanés Myrto Uzuni hizo trabajar al georgiano Giorgi Mamardashvili, mientras que más peligroso aún fue un chutazo desde fuera del área al larguero de Gerard Gumbau, con los locales muy verticales y necesitando de posesiones cortas para crear peligro.



A la tercera tampoco fue la vencida para el Granada porque el jugadón de Sergio Ruiz acabó con un disparo de Uzuni desviado a córner, donde también finalizó poco después el intento del uruguayo Facundo Pellistri, el mejor del primer tiempo, tras la intervención de Mamardashvili.



La única llegada en el primer tiempo de un Valencia demasiado contemplativo fue un disparo intencionado de Sergio Canós al borde del descanso que no encontró portería por poco.



El Valencia salió en la segunda parte decidido a mejorar sus prestaciones y lo primero que ocurrió en la reanudación fue un cabezazo de Hugo Duro para hacer trabajar por primera vez al meta argentino Augusto Batalla.



En el segundo periodo, que fue igualado, al Granada le costó mucho más crear peligro porque el Valencia contuvo bien su juego en la medular, pasando los minutos sin que ocurriera nada destacado en las áreas.



Pudo marcar el Valencia en el minuto 73 con un remate de Jesús Vázquez, que en posición franca para anotar mandó su chut fuera tras una jugada larga bien elaborada por su equipo.



El gol del Valencia llegó en el minuto 77 a balón parado, al aprovechar Almeida el rechace de la defensa tras controlar el balón a la perfección con el pecho para superar a Batalla con un tiro potente y ajustado.



El Granada, con poca fe y menos fútbol, buscó hasta el final al menos el empate, pero el uruguayo Matías Arezo desaprovechó la mejor ocasión rojiblanca.



- Ficha técnica:



0 - Granada: Batalla; Bruno Méndez (Ricard, m.65), Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Sergio Ruiz (Gonzalo Villar, m.78), Gumbau, Pellistri, Corbeanu (Jozwiak, m.57); Uzuni (Matías Arezo, m.78) y Lucas Boyé.



1 - Valencia: Mamardashvili; Thierry, Mosquera, Cenk, Foulquier (Jesús Vázquez, m.57); Pepelu, Javi Guerra, Fran Pérez (Peter, m.69), Sergio Canos (Almeida, m.57); Diego López y Hugo Duro (Marí, m.86).



Gol: 0-1, m.77: Almeida.



Árbitro: Hernández Hernández (C. Canario). Mostró cartulina amarilla a los locales Lucas Boyé (m.57), Jozwiak (m.63) y Gonzalo Villar (m.79), y al visitante Peter (m.70).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga, aplazado en febrero por el trágico incendio en el barrio Campanar de Valencia, disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 15.107 espectadores (dato oficial).

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es