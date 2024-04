El PSOE de Jerez denuncia otro contrato del "gobierno de Pelayo" a una TV "sin licencia"

El PSOE ha vuelto a denunciar un nuevo contrato de publicidad -el octavo ya- que “el gobierno de Pelayo” concede para medios televisivos “a una televisión que no tiene licencia de televisión”, y a nombre “de la prima del concejal Jaime Espinar”.

Según el PSOE, la suma de los contratos ascienden ya a más de 40.000 euros. El octavo y último contrato es el correspondiente a la campaña publicitaria de Semana Santa de 2024 “en televisión, sin tener televisión, por un importe de 5.082 euros”. Los socialistas recuerdan que el “escándalo de los contratos públicos irregulares” vinculan, no solo al concejal Jaime Espinar, “sino que incluye conexiones con el asesor de comunicación de la alcaldesa Pelayo, el cual estuvo trabajando o colaborando con este medio”.

El portavoz socialista, José Antonio Díaz, añade que “hemos acreditado vinculaciones familiares con el concejal Espinar y colaboraciones laborales del asesor de comunicación de Pelayo con este medio que no es televisión cuando ya era asesor del Partido Popular. Nos preguntamos si son estas vinculaciones las que motivan para dar un contrato de publicidad a una televisión que no es televisión, porque jurídicamente no se sostiene”.

“El Gobierno de Pelayo -insiste- suma y sigue en dar contratos públicos de publicidad en televisión a un medio que no tiene licencia de televisión, no sabemos quién está asesorando a este gobierno, pero flaco favor le está haciendo en su insistencia continuada de dar contratos públicos de manera irregular a la prima del concejal Espinar”.

“La alcaldesa Pelayo no da explicaciones. Quien calla, otorga. La alcaldesa Pelayo calla y los familiares facturan”, afirma el portavoz socialista José Antonio Díaz.

Díaz advierte que “el Gobierno de Pelayo se envuelve en un círculo vicioso de ilegalidades, pasa de escándalo a escándalo, como el pago irregular de 10 millones de euros, los 8 contratos públicos a la prima del concejal, las ilegalidades en Comujesa, aprobar acuerdos de subida salarial por encima de la Ley de Presupuestos, pagar sin crédito presupuestario, nombramientos ilegales, o los incumplimientos de la Ley de Contratos Públicos con el montaje de los palcos”, por lo que le pide que “vuelva a la senda de la legalidad y que renuncie a la forma caciquil de repartir las campañas de publicidad para cubrirse de gloria con el dinero de los jerezanos”.

