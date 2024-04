La Fiscalía pide que los seis detenidos por matar a dos agentes sigan en prisión

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Cádiz que mantenga en prisión provisional a los seis hombres acusados de matar a dos agentes de la Guardia Civil a los que el pasado 9 de febrero embistieron desde la narcolancha en la que estaban en el puerto de Barbate (Cádiz).



La Sección 4º de la Sala Penal de la Audiencia Provincial de Cádiz ha celebrado este miércoles la vista del recurso de apelación que presentaron los abogados defensores de los investigados contra el auto del juzgado de instrucción número 1 de Barbate que ordenó su ingreso en prisión provisional.



Los abogados de los acusados solicitaron que el tribunal celebrara una vista para exponer los motivos por lo que pedían que se reconsiderara su situación.



En ella, la fiscalía ha pedido que se desestimen los recursos de los acusados y se mantenga su situación de prisión provisional, según han indicado a EFE fuentes de la fiscalía.



En este trámite, el tribunal sólo revisa si el auto que dictó el juzgado cumple los requisitos legales para determinar la medida de prisión, sin entrar a valorar las pruebas que se han presentado o las que las defensas de los acusados querían introducir en el proceso.



Según ha explicado en un comunicado el abogado Jorge Piedrafita, que ejerce la acusación popular en nombre de ADIVE (Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada) en la vista, de unas tres horas, se han vivido momentos de "tensión" por la insistencia de las defensas de que el tribunal admitiera pruebas.



Entre ellas una grabación de móvil de uno de los investigados, que, según ellos, demostraría que la narcolancha en la que ellos viajaban no fue la que embistió a la zodiac de la Guardia Civil.



Las defensas se han quejado de que "los investigados fueron maltratados por la guardia civil y lo son en prisión, que la investigación es defectuosa y sesgada en una especie de complot político judicial desde el Ministerio del Interior, el Ministerio Fiscal y las acusaciones para cargar los asesinatos a sus clientes, justificar los hechos y tratar de dar una seguridad a la zona de Cádiz" con "una causa repleta de nulidades y vicios en perjuicio de los derechos fundamentales", según relata Jorge Piedrafita.



El ministerio fiscal "de forma tajante" ha rechazado estos argumentos y ha recordado que en los dos meses que se lleva de instrucción "no consta denuncia alguna por agresiones, no consta queja alguna al centro penitenciario o a la juez instructora y que en cualquier caso nos encontramos ante una fase muy indiciaria de la investigación en la que debe practicarse numerosas pruebas y realizar análisis técnicos", indica el abogado.



Piedrafita también ha pedido que se mantenga la prisión para los seis investigados ya que entiende que hay pruebas "que pericialmente acreditan" que fue la narcolancha en la que viajaban "la que embistió a la barca de la guardia civil", porque los hechos comportan delitos muy graves, y existe "un elevadísimo riesgo de fuga dado que los investigados cuentan con un amplio listado de antecedentes penales y policiales por narcotráfico y tienen la posibilidad de huir a Marruecos desde donde no podrían ser extraditados alguno de ellos."



Los seis tripulantes de la narcolancha están investigados por dos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado agravado, un delito de contrabando y un delito de resistencia grave a agente de la autoridad.



La resolución de la Sala se dará a conocer en los próximos días

