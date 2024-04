Vallarán el cortijo que inspiró las ‘Bodas de Sangre’ de García Lorca

La Diputación de Almería va a proceder al vallado del Cortijo del Fraile, escenario almeriense que inspiró la tragedia de Federico García Lorca ‘Bodas de sangre’, un edificio que se encuentra en un “estado verdaderamente penoso” y que será rehabilitado.



Así lo ha indicado durante el turno de ruegos y preguntas del pleno celebrado este jueves el vicepresidente provincial, Fernando Giménez, quien ha subrayado el “compromiso con el patrimonio histórico”.



Ha recordado que tras una “gran inversión” para adquirir este edificio ubicado en Níjar (Almería), que era de titularidad privada, ahora se ponen “todos los recursos” necesarios para consolidarlo y ponerlo en valor.



“Hemos hecho un estudio de patología del edificio por si hubiera que actuar con cierta emergencia para que no se siga cayendo abajo. Por desgracia, ese edificio está en un estado verdaderamente penoso, está en un estado ya muy deteriorado y hay partes que evidentemente casi no se pueden recuperar”, ha admitido.



Sin embargo, ha asegurado que sí se pretende realizar una restauración integral de las que siguen en pie y, por ello, se va a vallar el perímetro del edificio, algo que requiere de “bastantes permisos, no solo porque el edificio es un BIC, sino porque además se encuentra en el parque natural Cabo de Gata-Níjar".



La Diputación de Almería aprobó la compra por un importe de 1,95 millones de euros del emblemático edificio del siglo XVIII y las casi nueve hectáreas de superficie del entorno, que aspira a ser epicentro cultural del Levante y del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.



El entorno de El Cortijo del Fraile lo ha convertido en localización de diferentes rodajes, pero sobre todo ha pasado a la historia por ser el escenario donde se produjo el llamado crimen de Níjar, el asesinato de la joven Paca Cañadas, que desapareció el día de su boda, para aparecer, poco después, junto al cadáver del hombre con el que había huido.



Este crimen real inspiró años después a García Lorca para la universal obra "Bodas de sangre" y a la escritora almeriense Carmen de Burgos para su novela "Puñal de claveles".

