La Comisión Europea abre la puerta a destinar fondos de cohesión contra la sequía

El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha dicho este jueves que el asunto de la singularidad hídrica de Andalucía "está sobre la mesa", porque hay otras regiones europeas con el mismo problema, y ha abierto la puerta a destinar fondos de cohesión en esa "lucha" contra la sequía.



Schinas, que ha participado en un foro informativo presentado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cree que cuando se forme la nueva Comisión Europea será posible encontrar "alguna iniciativa enfocada a este tema" dentro de la política de cohesión.



Ha señalado que la "lucha" para asegurar los recursos hídricos "no acabará" y Europa tiene que "ayudar con los fondos de cohesión", por lo que habrá que analizar cómo se hace.



La petición de ayuda para infraestructuras hídricas contra la sequía y el reconocimiento de la "singularidad hídrica" de Andalucía, son dos de las principales reclamaciones que el presidente andaluz ha realizado en sus visitas a las instituciones europeas.



Por otra parte, al ser preguntado por la situación de las negociaciones con Reino Unido por Gibraltar, Schinas ha respondido con un "Gibraltar español", que ahora dice "con más comodidades" después del Brexit.



Ha admitido que hay una negociación "que dura más de lo que se esperaba" y no espera que dé resultado antes de las elecciones europeas, a pesar de que "algunos implicados en la negociación quisieron proyectar un cierto optimismo que en los hechos no está pasando".

