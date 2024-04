Sánchez afirma estar dispuesto a comparecer en la comisión del Senado si el PP le cita

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura estar dispuesto a comparecer en la comisión de investigación del Senado del caso Koldo porque afirma no tener ningún problema en rendir cuentas donde haga falta.



Sánchez ha mostrado su disposición a comparecer en esa comisión, si el PP le cita finalmente, en el transcurso de una conversación informal con los periodistas en el vuelo de regreso a Madrid tras su gira por Oriente Próximo que le ha llevado a Jordania, Arabia Saudí y Catar.



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este miércoles que su partido hará responder al jefe del Ejecutivo si no da explicaciones sobre el caso Koldo, ante el que el PP ha impulsado una comisión en la Cámara Alta para investigar la supuesta trama corrupta en contratos durante la pandemia de coronavirus con administraciones del PSOE en la que está implicado Koldo García, asesor de José Luis Ábalos en su etapa como ministro.



Si se confirma esa citación para que comparezca en esta comisión, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que acudirá a ella porque no tiene problema alguno en rendir cuentas donde se considere necesario.



Subraya que se trata del juego democrático y por ello no pondría objeción alguna a comparecer en esa comisión.



Feijóo también mostró sus reticencias a pedir la comparecencia de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, ante un hipotético conflicto de intereses por sus actividades laborales, pero no lo descartó subrayando que si Sánchez no da explicaciones, el PP adoptará la decisión que considere oportuna "en defensa de los intereses democráticos".



El presidente del Gobierno ha venido defendiendo la respuesta que ha dado el PSOE ante el caso Koldo con la asunción de responsabilidades políticas, la creación de otra comisión de investigación en el Congreso y la colaboración con la Justicia.



Además, ha contrastado en numerosas ocasiones esa respuesta con la actuación del Partido Popular ante los casos de corrupción que le atañen.



Es lo que repitió en otra conversación informal con los periodistas el pasado lunes durante la gira a Oriente Próximo, cuando reprochó al Partido Popular que señale a la Fiscalía en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y Feijóo no exija a la presidenta de la Comunidad de Madrid ningún tipo de responsabilidad política.

