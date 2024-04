FOSSA Systems explora el IoT por satélite con Microsoft Research

FOSSA Systems, la empresa cofundada por el linense Julián Fernández, está trabajando junto a Microsoft Research, aprovechando su experiencia colectiva para explorar el potencial del IoT (internet de las cosas, en sus siglas en inglés) satelital de baja potencia.

Ambas compañías han demostrado la eficacia de las comunicaciones IoT por satélites FOSSA utilizando la tecnología LoRa, con el objetivo de mejorar la eficiencia y el alcance de las soluciones IoT basadas en satélite para aplicaciones industriales.

El núcleo de esta investigación radica en la exploración de la escalabilidad y las diversas aplicaciones del IoT por satélite para la conectividad global. Microsoft Research y FOSSA Systems se centran en avanzar los límites de la innovación en este ámbito, imaginando un futuro en el que el IoT por satélite pueda integrarse a la perfección con aplicaciones en los campos de la agricultura de precisión, la supervisión del ganado o la industria conectada.

Como parte de esta investigación, FOSSA lanzó MSRSAT-1 en mayo de 2022 como plataforma del mundo real para IoT por satélite. “MSRSat-1 ha sido una oportunidad única para probar la conectividad IoT por satélite con Microsoft en un banco de pruebas real”, afirma Julián Fernández, CEO y cofundador de la compañía.

“La comunicación espacial es una tecnología prometedora para llevar los beneficios de la IA Generativa a más personas e industrias. Sin embargo, para hacer posible la comunicación y la computación espaciales a escala, tenemos que inventar nuevos protocolos de comunicación y uso compartido del espectro, y probar nuevas constelaciones. Nuestros esfuerzos combinados utilizando satélites espectro y la computación espacial”, añade el director general de Investigación para la Industria de Microsoft Research, Ranveer Chandra.

Microsoft Research presentará un exhaustivo documento de investigación titulado “Spectrum-efficient Satellite Networks for the Internet of Things” en la próxima conferencia USENIX NSDI en abril de 2024. Este documento resume los valiosos conocimientos adquiridos a través de este proyecto, destacando el desarrollo de redes IoT por satélite eficientes, escalables y robustas.

FOSSA Systems es una empresa especializada en el desarrollo de satélites para proporcionar soluciones integrales de gestión remota de activos empleando tecnologías IoT de baja potencia en aplicaciones industriales.

La empresa cofundada por el linense Julián Fernández tiene experiencia en el diseño, desarrollo y operación de plataformas satelitales, así como de estaciones de tierra y dispositivos IoT terrestres.

Desde 2022, ha puesto en órbita 17 satélites y está desplegando una constelación de 80 en órbita baja para ofrecer cobertura global a sus clientes en sectores como Energía, Utilities, Oil & Gas, Logística o Seguridad Nacional.

