Pep Guardiola defiende a Haaland de los ataques de Roy Keane

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, defendió al noruego Erling Haaland, al que considera como el mejor delantero del mundo, de los ataques de Roy Keane, que le calificó de "atacante de League Two (Cuarta división)".



Esta semana se hizo viral un vídeo de Haaland en un rondo, en el que fallaba varios pases, lo que llevó a Keane, comentarista de Sky Sports y poco amigo de los Haaland ya que le rompió la pierna a su padre, Alfie (ambos jugaban hace años en la Premier), decir que el juego del noruego es "pobre" y que "parece casi un jugador de League Two".



"No estoy de acuerdo con él, para nada", dijo Guardiola en rueda de prensa. "Es el mejor delantero del mundo. Nos ayudó mucho la temporada y la razón por la que no creamos soluciones para él es porque necesitamos mayor presencia en el último tercio de campo", añadió el técnico español sobre el empate a cero ante el Arsenal en el que Haaland estuvo desaparecido.



"Jugamos un partido excepcional. He vuelto a ver el encuentro contra el Arsenal y solo nos faltó tener más gente en el tercio final", dijo.



"Es como si yo dijera que él es un entrenador de Segunda o Tercera división. No es verdad. Me sorprende que las críticas vengan de exjugadores. De los periodistas, lo entiendo, porque ellos nunca han estado sobre el campo", insistió Guardiola



Después de 52 goles en 53 partidos la temporada pasada, Haaland ha bajado sus números esta campaña y acumula 29 goles en 35 partidos, después de haberse perdido casi dos meses de competición por un problema en el pie. El supuesto bajón del noruego no le ha impedido ser el actual Bota de Oro en la Premier League y en la Liga de Campeones.

