Mantienen la prisión provisional para el kamikaze que arrolló a los guardias civiles

La Audiencia de Huesca ha confirmado la orden de prisión provisional dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Jaca contra el conductor kamikaze que embistió contra un coche de la Guardia Civil en la autovía A-23, en el municipio de Sabiñánigo, mientras huía de unos controles policiales que se había saltado.



Los hechos investigados tuvieron lugar el pasado 7 de enero y a consecuencia de los mismos resultaron heridos de diversa consideración los dos agentes contra los que impactó el joven conductor en su precipitada huida.



En su auto, hecho público este miércoles por la asociación Independientes de la Guardia Civil, personada en la causa a través de su letrado, Jorge Piedrafita, que también representa a la acusación particular en nombre de los agentes lesionados, el tribunal oscense rechaza los argumentos de la defensa para pedir la revocación del auto de prisión contra su cliente.



Este letrado, en contra de lo defendido por la fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación particular, arguyó que no había base indiciaria para atribuir intencionalidad de arremeter contra los agentes en la conducta de su cliente y de huir a Francia posteriormente, y señaló, además, que tenía arraigo familiar en la localidad de Sariñena (Huesca).



En contra de estos argumentos, la Audiencia de Huesca aprecia la existencia de delitos graves como conducción temeraria sin haber obtenido el carnet de conducir, encontrarse bajo los efectos del alcohol y atentado en concurso con las lesiones sufridas por los guardias civiles.



Recuerdan los magistrados que la resolución recurrida alertaba de un riesgo evidente de fuga debido a las gravedad de las penas a las que se enfrenta el encausado, pero también de la conducta que mostró ese mismo día, cuando trataba de eludir unos controles policiales porque pesaba una requisitoria judicial contra él por unos hechos cometidos con anterioridad.



Además, valoran el hecho de que la instrucción del caso está "prácticamente finalizada" y a la espera de ser señalado el juicio, por lo que consideran la medida de prisión provisional "ponderada y razonable".



En un comunicado, el letrado de la acusación particular valora la decisión adoptada por la Audiencia de Huesca por unos hechos de gravedad y ante el elevado riesgo de fuga del encausado.



Argumenta, además, que con esta decisión, el tribunal oscense corrige una "errónea decisión" adoptada hace cuatro años, cuando acordó la puesta en libertad provisional de dos detenidos alemanes que durante el primer fin de semana del estado de alarma por la covid, entraron ilegalmente en España embistiendo vehículos policiales, y que finalmente se dieron a la fuga, lo que impidió que fueran juzgados.



Desde Independientes de la Guardia Civil (IGC) hacen un nuevo llamamiento al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que se materialice, "de una vez por todas", el reconocimiento de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional como profesión de riesgo, al igual que otras policías autonómicas y locales.

