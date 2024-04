Piden al Gobierno que reponga más efectivos de la unidad de Policía adscrita a la Junta

La delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha reiterado este miércoles la petición efectuada durante varios años por esta administración autonómica al Ejecutivo central para que reponga efectivos de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad.



La citada unidad, ha especificado en un comunicado, cuenta actualmente con un porcentaje de ocupación cercano al 50 % y no ha visto incrementada su plantilla desde el año 2013.



Los continuos llamamientos desde la Junta de Andalucía al Gobierno de la nación en los últimos años para que reponga efectivos "no han dado resultado por el momento" y se mantiene actualmente una "situación de bloqueo", ha añadido.



Ante la falta de efectivos, la delegada ha recordado que el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ya afirmó que el convenio está listo "desde hace meses".



"Solo falta que el Ministerio del Interior ponga fecha y hora para firmarlo, ya que, por ahora, han respondido planteando la creación de un grupo de trabajo que aún no se ha convocado", ha recordado.



Martín ha reiterado la petición de "celeridad" así como que, mientras se firma el convenio, se destinen 125 agentes en comisión de servicio a Andalucía.



La delegada de la Junta ha hecho estas declaraciones coincidiendo con el balance de las actuaciones llevadas a cabo por esta unidad policial en Almería.



En concreto, la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Almería ha recuperado 261 piezas de patrimonio histórico durante 2023.



La localización de yacimientos arqueológicos no inventariados de la edad de cobre y bronce en el término municipal de Fondón, el hallazgo de dos villas romanas en Benecid y Las Negras, o de varias tumbas megalíticas tipo tholos en Tabernas y Laujar de Andarax han sido algunas de las actuaciones más destacadas.

