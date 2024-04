El intenso reencuentro entre Lorena Morlote y Makoke en 'Supervivientes'

La que es la segunda expulsada definitiva del reality llegaba a España tras abandonar Playa Limbo sin muchos remordimientos. Deseando retomar su día a día, su trabajo en la peluquería y disfrutar de las comodidades de la vida fuera del concurso, tendría que pasar primero por el plató de 'Tierra de nadie', lo que supondría enfrentarse a Makoke y a las tensiones que intuía habría cuando volviera.

Carlos Sobera preguntaba a la que fuera mujer de Kiko Matamoros si querría recibir a la que ha sido su amiga de pie, como el resto de sus compañeros y confesaba no haberlo decidido todavía. Las pantallas de plató anunciaban la entrada de Lorena Morlote y Makoke, finalmente, se quedaba sentada, al contrario que el resto de personas. La superviviente, tras saludar a sus familiares y amigos, se acercaba a ella y le preguntaba "¿Te puedo dar un beso?" y se daban dos besos de manera cortés bajo la atenta mirada del público.

El primer tema en ser tratado era la polémica conversación que mantuvo con Laura Matamoros en la que Lorena decía que "Makoke no vale para defenderme" y argumentaba que no era algo personal en su contra, sino que consideraba que ni ella, ni su familia ni amigos podrían defenderla, tan solo Nadia Fernández. Recordaba cómo había denegado que Makoke fuera su defensora, momento en que la aludida saltaba rápidamente acusándola de mentirosa diciendo que "no quise defenderte, porque digo, yo trabajo aquí, los defensores no cobran, yo trabajo".

Cada una defendía su versión de los hechos y, sin llegar a ningún punto en común, cambiaban de tema. Makoke se mostraba dolida por cómo había hablado de ella, ni más ni menos, que con Laura Matamoros quien, recordemos, le dedicó su salto desde el helicóptero diciendo "Makoke, a la calle". Makoke le recriminaba cómo impidió que se hablara de Aurah, a quien conocía de tan solo un par de semanas, pero no evitó que Laura se "burlara" de ella.

Lorena argumentaba que "si tú tienes esa opinión, la respeto y no pasa nada" mientras que Makoke le respondía con un "Evidentemente no pasa nada, ya sé que te importa bastante poco, lo has demostrado, o sea, que tampoco me gusta". Carlos Sobera le pedía a la concursante que se sentara al lado de Makoke, quien le hacía hueco pero dejaba medio metro de separación para no estar tan cerca. Esta separación física es, sin duda, un símbolo de la distancia que hay entre ellas. Habrá que esperar a ver si son capaces de llegar a un entendimiento y retomar su amistad o si, por el contrario, prefieren seguir con tensiones entre ellas.

