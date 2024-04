Julián Muñoz habla por primera vez de su preocupante estado de salud

Tras muchas especulaciones y preocupaciones sobre el estado de salud del Julián Muñoz, ha sido él mismo el encargado de disipar cualquier duda sobre su actual estado hablando por teléfono en directo con Gemma López en el programa de 'Así es la Vida'.

"Ha dicho que él no quiere entrar y que no quiere hablar con la prensa. Dice que no es nadie para hablar en directo, que está bien con los suyos" explicaba la propia Gemma minutos más tarde tras haber colgado el teléfono con Julián. "Está bien, son buenas noticias y significa que se está recuperando" añadía la colaboradora asegurando que Julián pide intimidad para poder seguir recuperándose poco a poco acompañado de su familia. Sorprendida de que el propio Julián le haya cogido el teléfono, Gemma aseguraba en el programa que el ex Alcalde de Marbella se encuentra "bien" a pesar de todo lo que se ha dicho sobre su preocupante estado de salud.

A pesar de estas palabras, hay que recordar que hace tan solo unos días la propia familia de Julián pedía el alta voluntaria tras más de 20 díass de ingreso hospitalario para seguir con el tratamiento en su domicilio. Allí, ha estado acompañado en todo momento por su ex mujer, Mayte Zaldívar y sus dos hijas.

