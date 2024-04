PP cree que Marruecos asfixia Ceuta y Melilla con la aparente "connivencia" del Gobierno

El PP ha denunciado este martes ante el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que Marruecos "persiste en su intención de asfixiar" a Ceuta y Melilla y además lo hace con la aparente "connivencia" del Gobierno español.

La encargada de trasladar esta queja ha sido la senadora 'popular' por Melilla Isabel Moreno Mohamed, que durante el Pleno del Senado ha lamentado que sea Rabat quien marque la "agenda de Exteriores" del Gobierno y quien marque "cuándo se abren las fronteras, cuándo se cierran y en qué condiciones".

"Lo que es grave es que tengamos a un ministro de Exteriores que le da igual lo que ocurra en Ceuta y en Melilla" y en las fronteras de estas dos ciudades autónomas con Marruecos, "donde el Gobierno ha olvidado y ha renunciado al principio más elemental de reciprocidad", ha denunciado la senadora del PP.

Según ha dicho, se está permitiendo que a diario Marruecos incumpla "las normas y tratados internacionales más elementales" mientras que el Gobierno español asume "una posición de sumisión vergonzosa". "Han cambiado la reciprocidad por sumisión, han cambiado legalidad por arbitrariedad, evidenciando la debilidad" de un Gobierno que está llevando a cabo una "política exterior errática y plagada de virajes en perjuicio de los españoles".

Así las cosas, ha denunciado que el Gobierno está "permitiendo que se aplique la ley del embudo de una forma impasible" en las fronteras con las dos ciudades autónomas, ya que mientras España sí aplica el régimen de viajeros en tránsito de mercancías, Marruecos no autoriza introducir desde Ceuta y Melilla "ni un cartón de leche"

"Esto es absolutamente una vergüenza. ¿Cómo puede tolerar esto el Gobierno de España? Y ¿hasta cuándo? ¿Hasta que lo quiera Marruecos?", le ha interrogado a Albares, a quien ha aprovechado para recordar que la aduana de Melilla sigue cerrada "a cal y canto" desde 2018 y aún no ha abierto la nueva prometida en Ceuta, pese a que se dijo que ambas abrirían en enero de 2023.

"Marruecos persiste en su intención de asfixiar a las ciudades españolas y lo más grave es que parece que lo hace con la connivencia del Gobierno español", ha lamentado Moreno Mohamed, que también se ha referido la cesión en el Sáhara y ya vuelto a interesarse a si el "chantaje constante" por parte de Marruecos tiene que ver con el espionaje con el software Pegasus sufrido por Sánchez en su teléfono.

"¿Que había en el móvil de Sánchez para que tengamos que aguantar tanta deslealtad y una hoja de ruta secreta pactada con Marruecos?", ha rematado la senadora 'popular', en línea con la postura mantenida por su partido en ocasiones anteriores.

Albares ha vuelto a recriminar al PP su "obsesión antimarroquí" y ha mostrado su sorpresa por que haya sido precisamente una senadora por Melilla "la que pida al ministro de Exteriores que tense la relación con Marruecos".

El ministro, que no se ha referido en ningún momento al incumplimiento por parte de Marruecos del régimen de viajeros objeto de la pregunta, ha aprovechado para reivindicar la "buena relación" con el reino alauí y defender que el compromiso de los dos países "con conseguir un cruce de personas y de mercancías transparente y regular tiene ya beneficios para Melilla y para Ceuta", entre ellos una caída del 40% en las entradas irregulares en ambas ciudades desde 2022.

Así las cosas, Albares ha arremetido contra los 'populares', a los que ha acusado de no tener una "política exterior alternativa de vecindad" y de tenerla, lo que quieren es "volver al choque de Perejil". "El mismo choque y el mismo tipo de política exterior que nos llevó a una guerra ilegal en Irak", ha añadido.

El PP ha vuelto a la carga con motivo de una interpelación a Albares que habían solicitado para que este explicara la política del Gobierno en defensa de los Derechos Humanos, las libertades y los valores democráticos.

El encargado de representar a los 'populares' ha sido José Antonio Monago quien ha pedido al ministro, "que siempre habla en primera persona" y recurre al "yo, mí, me" que aclare "qué se trae el Gobierno con Marruecos".

"Explíquelo y no eche balones fuera", ha insistido, esgrimiendo que su pregunta "no va contra los intereses de España en Marruecos, no va contra nada ni contra nadie, va simplemente de soberanía y de la transparencia" a la que tiene derecho la oposición.

"Usted va por el mundo como si tuviera las escrituras de propiedad de España y las escrituras de propiedad de España son de los españoles, 48 millones de personas, no suyas", le ha reprochado al ministro, a quien también ha aprovechado para pedir explicaciones por las maletas que ha introducido Venezuela en España.

"¿Qué les da el Gobierno de (Nicolás) Maduro?", ha preguntado, esgrimiendo que el ministro no puede escudarse en la valija diplomática. "¿Qué se traen entre manos con el régimen de Venezuela para no condenar el arresto de opositores?", ha insistido.

Por su parte, Albares ha eludido replicar a las preguntas formuladas por el senador del PP, echándole en cara la "oportunidad perdida" de haber hablado realmente de Derechos Humanos aunque ha reconocido que no le sorprende a la vista de las políticas que el PP está llevando a cabo en las comunidades autónomas donde gobierna con Vox.

En lo relativo a Venezuela, sí que ha sacado pecho de que el Gobierno ha dado permiso de residencia y trabajo a 100.000 venezolanos, incluido el opositor Leopoldo López, mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy solo lo hizo con 28.

Además, el ministro ha aprovechado para pedir al PP que se pronuncie sobre la muerte de siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen (WCK) del chef español en un ataque israelí en Gaza. Albares ha vuelto a condenar su muerte y ha exigido una investigación.

"Exigimos que se aclaren y se depuren las responsabilidades y exigimos que se cumpla el Derecho Internacional Humanitario", ha sostenido, confiando en contar con el apoyo del PP y no con su silencio, como ocurre también respecto al reconocimiento de Palestina, si bien Monago no le ha respondido en su turno de réplica.

Además, en su segundo turno, Albares ha echado en cara al PP que "defender los Derechos Humanos también es respetar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura y el derecho de sus familiares a la reparación".

Si tuvieran "la más mínima humanidad", les ha dicho a los de Alberto Núñez Feijóo, deberían entender que "esas familias tienen derecho a que sus padres, sus madres, sus familiares no estén en las cunetas ni en las fosas comunes".

