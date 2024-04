Ruiz se clasifica para disputar sus octavos Juegos Paralímpicos

El accitano Jose Manuel Ruiz ha logrado el billete para competir en los Juegos Paralímpicos de París 2024. La IPTTC (Comité de Tenis de Mesa Paralímpico de la ITTF - Federación Internacional de Tenis de Mesa) ha hecho pública esta mañana la última actualización del ranking mundial, criterio por el que, a 1 de abril, se otorga la plaza paralímpica para los seis primeros. Ruiz se clasifica como el actual cuarto mejor palista del mundo en clase 10, empatado con el polaco Igor Misztal.



Jose Manuel Ruiz esperaba la confirmación oficial de una clasificación que selló gracias a su buen papel en sus últimas competiciones internacionales, en las que logró la medalla de bronce del Open de Egipto y la medalla de Oro en el Open de Brasil, donde se impuso en la final al francés Boheas (3-2), tercero del mundo y subcampeón olímpico en Tokio.



Atlanta’96, Sidney’00, Atenas’04, Pekín’08, Londres’12, Río’16, Tokio’21 y París 2024. 8 juegos, 32 años en la élite del deporte paralímpico, haciendo historia en el tenis de mesa y el deporte español.



José Manuel Ruiz es el primer deportista español en lograr la octava clasificación paralímpica - en Juegos Olímpicos iguala a Jesús García Bragado-, y junto al eslovaco Ján Riapoš, son los únicos tenistas de mesa en clasificar a ocho Juegos Paralímpicos, un hito no alcanzado en categoría olímpica.



Los de París serán unos Juegos Paralímpicos para competir, para disfrutar y para quitarse el sabor agridulce de la última cita paralímpica, la de Tokio 2021, a la que llegó inextremis debido a la fractura del tendón de Aquiles de la que fue intervenido tan solo cinco meses antes de la cita internacional.



El competir en aquellas circunstancias en Tokio y no poder pasar de la fase de grupos, hicieron que el Comité Paralímpico Español, del que había formado parte desde su origen, le retirara su apoyo. Por eso, entre otras cosas, esta clasificación histórica tiene valor doble, es fruto de su tesón y competitividad, y gracias al apoyo de la RFETM, sus patrocinadores individuales, su equipo, y su familia.



El abanderado del equipo español Río 2016 y ganador de cinco medallas paralímpicas (3 platas y 2 bronces), se centra ahora en disputar el último mes de competición en la División de Honor Masculina con el CTM Vegas del Genil y de la Serie B Italiana con el Physis Servizi Per L’ambiente Cascina. Ruiz compatibiliza su carrera deportiva con su trabajo docente, desarrollando programas educativos de transmisión de valores deportivos y hábitos saludables para la Junta de Andalucía, facilitandole la conciliación entre ambas pasiones.



Eso sí, Jose Manuel no dejará de mirar al 28 de agosto en el calendario, día de la ceremonia inaugural de sus octavos Juegos Paralímpicos. Los primeros días se disputará la competición de dobles, mientras que la competición individual comenzará el 1 de septiembre.



Hasta entonces, Jose Manuel participará en más opens internacionales para mejorar su puedo en el ránking o mantenerlo, de cara a un sorteo, a priori, más asequible.

