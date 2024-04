Un juez rechaza la petición de Hunter Biden de desestimar los cargos fiscales

Un juez rechazó los intentos de Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, de desestimar los cargos que se le imputan ante un tribunal en California por presunta evasión de impuestos.



El juez de distrito Mark Scarsi, quien se había mostrado escéptico ante los argumentos de Hunter Biden en una vista celebrada en Los Ángeles (California, EE.UU.) la semana pasada, denegó este lunes en una sentencia ocho peticiones de desestimación, según informó CNN.



A Biden se le acusa de no haber pagado aproximadamente 1,4 millones de dólares (unos 1,4 millones de euros) en impuestos federales durante un periodo de cuatro años, desde 2016 hasta 2019.



El hijo del presidente, de 52 años, se ha declarado no culpable de los nueve cargos que enfrenta, entre ellos la falta de declaración y pago de impuestos y declaración de impuestos falsa o fraudulenta, de acuerdo con los documentos judiciales.



La imputación fue liderada por el fiscal David Weiss, el mismo que ya presentó una primera imputación al hijo del presidente Joe Biden por tres cargos por haber ocultado sus adicciones al adquirir un arma en 2018.



Para lograr desestimar los cargos del caso de evasión de impuestos, los abogados de Hunter Biden alegaban que la acusación de parte de Weiss estaba políticamente motivada, pero Scarsi aseguró este lunes que su equipo no presentó "prácticamente ninguna prueba" que comprobara dichos argumentos, por lo que decisión del juez se presenta como una victoria para Weiss.



El abogado principal de Hunter Biden, Abbe Lowell, dijo en un comunicado que estaba en "total desacuerdo" con la decisión del Tribunal y que continuaría afrontando "vigorosamente" los desafíos del hijo del presidente ante la forma "anormal" con la que Weiss había manejado la investigación del caso.



El juicio relacionado con la compra y posesión de una pistola en 2018, algo ilegal cuando el usuario consume drogas, está pactado para el 3 de junio, mientras que la fecha prevista para el juicio de los cargos fiscales en California está agendada para el 20 de junio.

