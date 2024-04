Al menos ocho muertos en el ataque israelí contra el consulado de Irán en Damasco

La cifra de muertos en el ataque atribuido a Israel contra el consulado iraní situado en el oeste de Damasco aumentó a ocho, incluido un líder de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohammad Reza Zahedi, informaron ONG, medios sirios e iraníes.



El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó de que además del general de brigada iraní, murieron dos asesores iraníes y cinco miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, en un balance preliminar.



Hossein Akbari, el embajador de Irán en Siria, que salió ileso del ataque, dijo antes a la televisión estatal iraní que "hay entre cinco y siete muertos. No podemos dar una cifra exacta hasta que no se levanten los escombros", dijo en la televisión estatal iraní desde Damasco.



Una fuente militar no identificada señaló a la agencia oficial de noticias siria SANA que el ataque del "enemigo israelí" contra el edificio del consulado iraní en Damasco "destruyó el edificio por completo y alcanzó a todos los que se encontraban en su interior", lo que provocó "muertos y heridos" el interior del consulado, sin dar más detalles.

Siria lo atribuye a Israel

"Alrededor de las 17:00 de la tarde de hoy (14:00 GMT), el enemigo israelí realizó una ofensiva aérea desde el Golán sirio ocupado contra el edificio del consulado iraní en Damasco. Nuestras defensas aéreas repelieron los misiles del ataque de los que derribó algunos", señaló una fuente militar no identificada a la agencia oficial siria de noticias SANA.



De acuerdo a la agencia, el ataque "destruyó el edificio por completo y alcanzó a todos los que se encontraban en el interior, lo que provocó muertos y heridos", sin dar más detalles.

Irán promete una "dura respuesta"

El embajador de Irán en Siria, Hossein Akbari, afirmó este lunes que Teherán responderá con “dureza” a Israel por el ataque contra el consulado iraní en Damasco que ha provocado al menos ocho muertos, entre ellos un general de la Guardia Revolucionaria.



“El régimen sionista (Israel) actúa contra las leyes internacionales, por lo que recibirá una dura respuesta por parte nuestra”, dijo Akbari en declaraciones a la televisión estatal iraní desde Damasco.



El diplomático fue testigo desde la ventana de la embajada iraní del ataque contra el consulado, que según él, se llevó a cabo con cazas F-35.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es