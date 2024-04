Andalucía no necesitará recibir agua en barco este verano gracias a las últimas lluvias

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho este lunes que las últimas lluvias han sido "un alivio" ante la situación de grave sequía que padece la comunidad, por lo que "no va a ser necesario traer barcos cargados de agua" este verano.



Moreno ha calificado de "gran noticia" el hecho de que se pueda descartar esta medida excepcional, si bien ha apuntado que se seguirá trabajando en las instalaciones que se estaban preparando en los puertos "a futuro", y ha apelado a los andaluces a "seguir teniendo responsabilidad en el uso y el consumo de agua".



El jefe del Ejecutivo andaluz ha hecho este anuncio durante su intervención en un encuentro organizado por el Círculo Empresarial de Málaga, en el que en el que también ha informado de que la Junta va a pedir un aumento de la dotación del trasvase Tajo-Segura.



"Ahora mismo hay 1.000 hectómetros cúbicos en la cabecera del Tajo, agua que es vital para el Levante y para la provincia de Almería, donde la situación sigue siendo de emergencia", ha manifestado.



Otra de las "consecuencias positivas" de las precipitaciones registradas durante la Semana Santa ha sido el aumento de las reservas en el pantano de Sierra Boyera, en la provincia de Córdoba, que "ahora tiene agua para 4 años".



Si los análisis del agua son positivos, unas 80.000 personas que llevan 11 meses con restricciones muy severas "van a tener agua 24 horas al día", ha desvelado.



Moreno ha indicado que la Semana Santa "para algunos ha sido triste" porque muchas hermandades no han podido realizar sus estaciones de penitencia y porque la lluvia también "limita" la actividad de la hostelería y el turismo, pero a la vez ha sido "feliz" porque la lluvia "ha aliviado la situación de tragedia y angustia en Andalucía con la sequía".



Pese a esta mejora, el presidente de la Junta ha afirmado que el agua que ha llovido "no es suficiente", por lo que ha pedido a los ciudadanos que sigan siendo responsables en el consumo.



En Málaga, los embalses han ganado 30 hectómetros cúbicos y el agua embalsada ha aumentado un 26 %, porcentaje que se eleva al 60 % en el caso del pantano de La Viñuela -el de mayor capacidad de esta provincia-, que pese a subir sus reservas un 60 % ronda el 15 % de su nivel óptimo, ha detallado.



"Por lo tanto, no podemos tirar las campanas al vuelo. Desgraciadamente, en algunas zonas como la Cuenca Mediterránea no está resuelto el problema", ha referido.



En este sentido, ha explicado que se han registrado más precipitaciones en la Cuenca del Guadalquivir, especialmente en Huelva, Sevilla, el norte de Córdoba y Jaén, y "menos, como suele pasar habitualmente, en la Cuenca Mediterránea".



"Vamos a seguir trabajando para que cuando llueva o no llueva tengamos las infraestructuras necesarias para seguir produciendo en el sector agrícola, turístico o en el industrial", ha aseverado.



En su discurso, Moreno ha presumido de la "estabilidad política, social e institucional" que ofrece Andalucía, que ha considerado una "fortaleza competitiva" para captar inversiones, pero también ha reconocido que la región tiene "problemas que solventar", y ha citado la sequía como "el mayor freno" para la economía en los últimos tres años.



Los años que no ha llovido "lo que debería ser normal" han supuesto un impacto del 2,1 % en el PIB, especialmente los dos últimos, "4.000 millones de euros que hemos dejado de producir", ha concretado, tras lo que ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz por articular soluciones hídricas.



Por otro lado, Moreno ha destacado el esfuerzo del Gobierno andaluz por simplificar los trámites burocráticos para "lograr una administración más eficiente", y ha mencionado iniciativas como la aceleradora para el impulso de proyectos, o la automatización de procesos gracias a la inteligencia artificial, junto a la reducción de la presión fiscal.



"Andalucía está llamada a liderar España", ha sostenido Moreno, quien se ha referido a parámetros como las exportaciones, el número de empresas o la creación de empleo, y ha asegurado que la "marca reputacional" de Andalucía "va calando".



Además, el presidente de la Junta ha ensalzado el papel del empresariado: "solo podemos avanzar si hay tejido productivo maduro", y ha animado a aquellos que tienen talento, ideas y capacidad a que monten su propia empresa.



El encuentro ha sido organizado por el Círculo Empresarial de Málaga, una asociación nacida en 2020 con 150 socios que aglutinan más de 400 empresas que suman más de 25.000 empleados y superan los 3.500 millones de facturación.



Las consejeras andaluzas de Economía, Carolina España, y de Empleo, Rocío Blanco, se encuentran entre los 280 asistentes al acto, que ha reunido a numerosos empresarios y autoridades de la provincia.

