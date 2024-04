Un tribunal de la India envía a custodia judicial al jefe de Gobierno de Nueva Delhi

Un tribunal de Nueva Delhi ordenó este lunes poner bajo custodia judicial al jefe de Gobierno capitalino, Arvind Kejriwal, después de que fuera arrestado por una agencia anticorrupción en lo que la oposición critica como una medida política semanas antes de las elecciones generales.



El jefe del Partido del Hombre Común (AAP, en inglés) permanecerá en prisión hasta el próximo 15 de abril por orden del tribunal de distrito de Rouse Avenue Court, tras ser arrestado el pasado 21 de marzo en su vivienda por la Dirección de Cumplimiento (ED).



"Arvind Kejriwal ha sido enviado a custodia judicial y (esto) no ha sido opuesto por el ED", dijo a los medios de comunicación el líder del AAP Dikip Pandey, quien aseguró que interrogarlo no era el propósito de la agencia gubernamental sino detenerlo antes de las elecciones y romper la coalición opositora.



"Lo que está haciendo el primer ministro (Narendra Modi) no es bueno para el país", dijo por su parte Kejriwal antes de su entrada en el juzgado, en un vídeo compartido por el AAP en la red social X.



Kejriwal es una de las principales figuras de la oposición india, y está acusado de aceptar 1.000 millones de rupias (o 12 millones de dólares) de contratistas de bebidas alcohólicas a cambio de implementar una política que podría fin al control del gobierno sobre la venta de alcohol en la capital.



Pese a su arresto, Kejriwal sigue gobernando gracias a una orden del mismo tribunal, que rechazó la semana pasada una petición que pedía su destitución.



Su detención fue ampliamente criticada por la oposición, que acusa al Gobierno del primer ministro, Narendra Modi, de emplear las agencias gubernamentales contra sus críticos.



El arresto de Kejriwal ha suscitado mensajes de inquietud de países como Alemania o Estados Unidos.



Los principales líderes de la oposición del país asiático organizaron el pasado domingo una marcha en Nueva Delhi para protestar contra el arresto de Kejriwal y denunciar una serie de acciones legales o financieras emprendidas por el Gobierno indio contra ellos, incluida la congelación de las cuentas bancarias del histórico Partido del Congreso.

