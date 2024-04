Óscar Puente estudia acudir a la CNMC por las prácticas "desleales" de Ouigo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado este lunes que está estudiando distintas fórmulas, incluso acudir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por las prácticas "profundamente desleales" de la francesa Ouigo en los corredores de alta velocidad donde opera y en los que compite con otros operadores, como Renfe e Iryo.

Puente, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha denunciado que los bajos precios de Ouigo, vendiendo billetes "muy por debajo del coste desde el principio, han arrastrado" a Iryo y a Renfe "a unos resultados muy malos en corredores que eran altamente rentables".

"La liberalización ferroviaria ha traído cosas positivas, evidentemente ha aumentado la oferta, ha reducido los precios, pero los ha reducido hasta un nivel que es insostenible para las tres competidoras. La competición tiene que ser en buena lid y tiene que permitir que las tres empresas obtengan beneficios o, como mínimo, no tengan pérdidas", ha argumentado Puente.

Así, y dadas las pérdidas cercanas a los 40 millones de euros anuales de Ouigo, Puente cree que "indefectiblemente" la empresa gala tendrá que subir los precios. "A menos que la operadora francesa esté en la idea de perder dinero los diez años que tienen en este momento comprometidos de presencia en los corredores de alta velocidad más rentables de España, tendrá que subir los precios. Es que no hay otra solución", ha subrayado el ministro.

Preguntado por qué medidas tomará para evitar que Ouigo siga cometiendo lo que ha calificado de "dumping", Puente ha señalado que "lo primero que ha hecho es hacerlo público por tierra, mar y aire y con toda la intensidad del mundo".

El ministro ha afirmado además que también ha hablado con el Gobierno francés, porque no sólo se produce esta competencia "desleal" en España con Ouigo, sino que además está siendo "tremendamente complicado" para Renfe entrar en Francia.

"No hay una equiparación en las condiciones en las que esta operadora (Ouigo) ha entrado en España con las que nosotros tenemos en Francia. Es más, el otro día, con cierto recochineo, alguien que representaba a la empresa francesa nos decía que nosotros no entramos en Francia porque vamos con un material de Talgo, que hay que homologar y demás. Pero nosotros ya llevamos tiempo trabajando en Francia, y de hecho entramos en Francia con un material francés, con los Alstom primeros que utilizamos en la línea Madrid-Sevilla. Pero nos obligaron a rehomologarlos. Todas las dificultades del mundo. Por lo tanto, son unas condiciones que realmente no hay ningún tipo de reciprocidad", ha denunciado.

PROTEGER A RENFE

El ministro ha defendido que, frente a las prácticas "profundamente desleales" de Ouigo, se está estudiando "qué fórmulas utilizar" e incluso acudir a la CNMC.

"Mi deber como ministro de este país es proteger a Renfe, porque protegiendo a Renfe estoy protegiendo el transporte ferroviario en nuestro país. Esa es la razón de que sea necesaria una empresa pública de transporte", ha apuntado Puente.

El ministro ha recordado que Renfe es la empresa que presta servicio en los corredores donde no todo el mundo quiere entrar. "Se habla mucho del tren a Extremadura, del tren a Galicia, ahí no verá usted a estas compañías entrar, porque eso no es rentable. El que da servicio en esos corredores es Renfe", ha subrayado.

