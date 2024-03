Jon Pacheco instala en Europa a la Real

Jon Pacheco, con un cabezazo por bajo a saque de esquina, dio la victoria a la Real Sociedad por 0-1 ante el Deportivo Alavés en el derbi vasco disputado en el estadio de Mendizorroza e instaló al conjunto guipuzcoano en puestos europeos al aprovechar la derrota del Betis.



El Alavés, por su parte, no pudo celebrar con victoria el partido 600 en la máxima categoría y deberá esperar para acercarse en serio a la permanencia.



Los donostiarras monopolizaron el inicio del partido con mucha posesión de balón y dos llegadas que salvó Andoni Gorosabel con mucho acierto.



No estuvo fino el equipo de Imanol Alguacil en los últimos metros. Para muestra la jugada personal de Ander Barrenetxea, que dejó atrás a su par y probó con la izquierda, pero su disparo se marchó rozando el poste de Antonio Sivera.



La Real intentó frenar la salida de balón de los locales con una presión constante que tuvo su efecto y bajó las revoluciones del Glorioso, apoyado por un Mendizorroza a rebosar.



Encadenó varias llegadas peligrosas el conjunto ’txuriurdin’, pero la zaga alavesista estuvo muy acertada para evitar los remates de Mikel Oyarzabal y Ander Barrenetxea, los más activos en la zona ofensiva realista.



A los 29 minutos, el asistente anuló un gol de Mikel Oyarzabal por fuera de juego, tras una gran resolución del capitán realista que culminó un perfecto pase entre líneas de Arsen Zakharyan, justo antes de que una potente granizada sorprendiera a jugadores y espectadores durante unos minutos.



Los donostiarras no se decidían a disparar desde la frontal del área y en un contragolpe alavesista, Luis Rioja estrelló el balón en la madera en la mejor ocasión del Alavés hasta el momento.



El piso estaba muy rápido tras el aguacero y los futbolistas perdieron precisión en los pases largos, pero fue el momento en el que los de Luis García Plaza más se animaron.



Fue una primera a la que solo le faltaron lo goles porque tuvo de todo, hasta una lesión. La de Take Kubo, que se retiró lesionado al filo del descanso.



Antonio Sivera apareció en los primeros compases de la segunda mitad para desbaratar un remate claro de Jon Pacheco que cabeceó solo en el primer palo un saque de esquina.



Fue la antesala de varias llegadas realistas por la banda derecha que derivaron en el gol ’txuriurdin’. Jon Pacheco avisó en el córner anterior y marcó en el siguiente en una jugada similar, también en el primer palo, en la que los locales reclamaron falta previa de Mikel Merino, pero el colegiado concedió el tanto.



Tras el gol comenzaron a moverse los banquillos. Imanol Alguacil, aseguró la banda izquierda y Luis García Plaza movió la zona de ataque en busca del empate durante media hora en la que la Real Sociedad intentó bajar el ritmo del partido.



Los albiazules buscaron a sus hombres con un juego más directo que su rival, pero con jugadas que cayeron a cuentagotas. El partido fue muriendo y solo el balón parado animó a la grada alavesista que tendrá que esperar para cantar la permanencia.



- Ficha técnica:



0 - Deportivo Alavés: Sivera; Gorosabel, Rafa Marín, Abqar, Javi López; Guevara (Benavídez, min.66), Blanco, Guridi (Panichelli, min.66); Vicente (Giuliano, min.75), Rioja (Abde, min.75) y Samu (Kike García, min.75).



1- Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Pacheco, Galán; Zubimendi, Merino, Zakharian (Turrientes, min.83); Kubo (Becker, min.44), Oyarzabal (Silva, min.69) y Barrenetxea (Tierney, min.69).



Árbitro: Hernández Maeso (Comité extremeño). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Guevara (min.62) y Abqar (min.87) y a los visitantes Merino (min.80) y Pacheco (min.89).



Goles: 0-1: min. 59, Pacheco.



Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 18.572 espectadores, con todas las entradas vendidas. El Deportivo Alavés cumplió 600 partidos en Primera División y se rindió homenaje al equipo que debutó en 1930.

