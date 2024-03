La lluvia permite a los freseros mantener la campaña e ir al mercado con precios justos

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Huelva ha valorado las últimas lluvias y la bajada de temperaturas sobre el cultivo de la fresa, que sirven para mantener la campaña y han provocado un descenso en la producción en días festivos que propiciará una vuelta a los mercados con precios justos para el agricultor.



En declaraciones a EFE, el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, ha indicado que la semana de cielos nublados, lluvia y bajada de temperaturas, ha hecho que la producción "baje en bastante cantidad".



"Ahora que termina esta Semana Santa, en la que muchos puntos de la geografía nacional y europea han estado cerrados los últimos cuatro días, iniciamos esta semana sin exceso de oferta, lo que es beneficioso ya que subirá la demanda y se podrán subir los precios", ha dicho.



A su juicio, quienes "estaban esperando una gran cantidad de fruta para especular con el precio se van a encontrar que habrá poca fruta y habrá que venderla a un precio por encima del de producción".



Además ha señalado que el agua que ha caído "no solamente nos ayuda a llenar los pantanos que estaban ya en algunos puntos con problemas serios, sino que garantiza poder terminar esta campaña con los suministros hídricos suficientes y poder realizar la plantación a mitad de octubre".



"Son dos cosas que estaban en peligro si la seguía persistía y, lógicamente, esto lo ha resuelto", ha precisado Piedra, quien es consciente de que esta lluvia "no es una solución definitiva", por lo que ha pedido "seguir recibiendo agua".



Por ello continúan exigiendo a las administraciones competentes, Junta de Andalucía y Gobierno central, que se mantenga el plan de choque de hacer infraestructuras a corto a medio y a largo plazo porque "lo que ha ocurrido este año no puede volver a ocurrir".



Aboga por estar preparados para otro ciclo como el reciente de sequía.



"Debemos poder tener esas infraestructuras necesarias que impidan que parte de lluvia que cae en Huelva siga siendo desaprovechada, como la presa de Alcolea que, de estar terminada, permitirá el embalse de 300 hectómetros cúbicos", ha reclamado.

