Cuatro narcolanchas se refugian en la costa de Almería del mal estado del mar y la lluvia

La Guardia Civil sigue la pista de al menos cuatro narcolanchas que en los últimos días han sido vistas y grabadas en el litoral del parque natural Cabo de Gata-Níjar (Almería), donde se refugian del mal estado del mar y de la lluvia.

???SIN MEDIOS PARA HACERLES FRENTE ???



Las Negras y los Genoveses, toda la Semana Santa invadidos de narcolanchas y sin embarcaciones que tengan un mínimo de seguridad en Almería



❌Sin medios



❌Sin seguridad pic.twitter.com/2QoaSJ6OLZ — AUGC Almería (@AugcAlmeria) March 31, 2024





Fuentes de la Comandancia de Almería han señalado a EFE que las embarcaciones se refugiaron cuando comenzó el temporal de viento y lluvia en la provincia de Almería, ya que se obtuvieron imágenes de las lanchas desde al menos el pasado jueves.



Al tratarse de embarcaciones rápidas de contrabando y estar vacías, la Guardia Civil considera que no existe un riesgo inmediato, por lo que de momento sólo se lleva a cabo un “control por distintos tipos de medios”.



“Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan se actuará. Mientras tanto la prioridad es recabar información y no poner en riesgo la vida de las personas”, han añadido.



Según han trasladado distintas fuentes a EFE, las narcolanchas han sido avistadas en puntos como la playa de Genoveses, la localidad de Rodalquilar y la de Las Negras, todos ellos en el término municipal de Níjar (Almería).



Se repite así la situación que se vivió los pasados 3 y 9 de marzo, cuando seis y siete embarcaciones, respectivamente, fueron avistadas en otros núcleos nijareños, como San José y Los Escullos.



El Instituto armado indicó entonces que se resguardaban de los fenómenos costeros y del mal estado del mar, aunque insistían en que no son narcolanchas en sí, sino que la principal hipótesis es que se trate de naves dedicadas al "petaqueo", esto es, a facilitar el repostaje de combustible a otros barcos dedicados al narcotráfico o la inmigración.



El pasado 4 de marzo, el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, insistió en que las narcolanchas que se refugiaron del temporal en playas de Cabo de Gata lo hicieron como consecuencia de la presión policial y justificó que no se actuara contra ellas por motivos de seguridad.



Explicó que se habían refugiado en la zona de la playa de Genoveses, en el entorno de Cabo de Gata, para esperar una mejora de las condiciones meteorológicas, que también impedían a los agentes afrontar tareas de identificación o detenciones.



"Las condiciones no lo aconsejaban y podían poner en riesgo la vida de los agentes", resumió Fernández.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es