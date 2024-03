El mundo del futbol se vuelca con Acuña y Quique Sánchez Flores

El partido del Sevilla de esta jornada trajo la alegría de los tres puntos y la decepción por lo que ocurrió en la grada del Colisseum. Varios aficionados del Getafe insultaron de forma racista a Marcos Acuña y a Quique Sánchez Flores obligando a Iglesias Villanueva, colegiado del encuentro, a parar el partido durante varios minutos.

Una cosa es ser gitano y otra es que lo ultilicen como insulto racista

Según recogió el árbitro en el acta, la grada se dirigió a Acuña con comentarios como "Acuña mono" o "Acuña vienes del mono". El argentino no reaccionó bien y se mostró muy afectado durante esos momentos. Al final del choque, Sergio Ramos ejerció como capitán para señalar a los que insultaron a su compañero: "Venimos reclamando respeto. La gente no puede venir a decir tonterías. Toca señalarlos y prohibirles la entrada, esto debe ser un deporte para unir y no para separar".

Otro que se llevó muchos insultos desde la grada fue Quique Sánchez Flores, que a pesar de su pasado fue uno de los señalados por los aficionados del Getafe. En la rueda de prensa posterior al encuentro no ocultó que estaba afectado: "Estoy orgulloso de cada poro de mis venas que pueda respirar gitano. Pero una cosa es ser gitano y otra es que lo ultilicen como insulto racista. Se cree que uno puede ir a un estadio a decir lo que quiera", explicó.

Este caso a vuelto a ser tener mucha repercusión en el mundo del fútbol y los dos sevillistas están contando con mucho apoyo. Ambos se marcharon con el cariño de sus compañeros del Coliseum y muchas figuras públicas han hablado abiertamente de este caso. El primero fue Bordalás, el entrenador del Getafe, que dijo que ellos "también han oído" los insultos y que está "en contra de cualquier insulto o cántico racista". Vinicius, el futbolista del Real Madrid, se ha convertido en uno de los estandartes en la lucha contra el racismo y también se posicionó de forma pública: "Todo mi apoyo a Acuña y el entrenador Quique Flores, del Sevilla".

El Sevilla FC condena los insultos racistas y xenófobos sufridos este sábado por su jugador Marcos Acuña y su cuerpo técnico durante el #GetafeSevillaFC. #LALIGAVSRacismo — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 30, 2024

Estos nuevos insultos han sido un nuevo terremoto que ha provocado muchas reacciones desde la prensa, el fútbol y los aficionados. Afortunadamente, todos apoyan a Quique Sánchez Flores y Acuña, lo que supone un paso más para acabar con el racismo.

