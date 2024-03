Greif ensaya para la final de Copa del Rey con una actuación estrella en Mestalla

El meta eslovaco Dominik Greif, que no había jugado ni un minuto en Liga, ensayó este sábado en Mestalla para la final de la Copa del Rey con dos paradas soberbias a Pepelu y Hugo Duro para guardar el empate y sumar un punto en la visita del equipo bermellón a la capital valenciana.



Tras el parón de selecciones en el que los valencianistas Mamardashvili y Yaremchuk se han clasificado con Georgia y Ucrania, respectivamente, para la Eurocopa, el Valencia quería perseguir esa clasificación europea a nivel de clubes con una victoria contra un Mallorca que tiene la vista puesta en la final de la Copa del Rey de la próxima semana.



Con Dominik Greif en portería para preparar la final copera de la próxima semana, el ‘Vasco’ Aguirre introdujo cinco cambios con respecto al último partido mientras que Rubén Baraja dio la titularidad por primera vez a Peter Federico y alineó a Guillamón en detrimento de Diego López y Javi Guerra, respectivamente.



El equipo bermellón salió con fuerza al partido, con un primer chut desde la izquierda de Morlanes que Mamardashvili, aclamado por su afición al llegar a su meta antes del pitido inicial, atrapó sin problemas. El Valencia, que suele comenzar apretando en los duelos en casa, fue fácilmente dominado por el Mallorca, que aprovechó la falta de tensión de los blanquinegros para rondar por el área del portero georgiano.



Bajo una intensa lluvia, los locales intentaban contragolpear, pero la línea de cinco del conjunto mallorquín mantuvo a raya a un Foulquier a pierna cambiada al que le costaba atacar y, encima, Yaremchuk se lesionó en los primeros compases del choque.



La primera ocasión llegó de las botas de Fran Pérez pasados los veinte minutos, pero su tiro se marchó desviado, y, en la siguiente jugada, Pepelu puso un gran pase filtrado con el exterior que despejó Nastic con todo cuando Hugo Duro estaba a punto de rematar.



Antes de llegar a la media hora, Ortiz Arias decretó penalti para el Valencia por mano de Mascarell tras un chut de Diego López, pero rectificó su decisión tras la revisión. El ritmo del partido bajó entre la consulta del VAR y la lesión Mascarell, con unos últimos minutos en los que el Valencia trató de sorprender, pero Fran Pérez no decidió bien en el contraataque.



Tras el paso por vestuarios, el segundo tiempo comenzó con una espectacular parada de Greif a un libre directo de Pepelu que tocó el palo y un despeje ‘in extremis’ de Nacho Vidal a un chut defectuoso de Peter Federico, que tenía toda la portería libre. El Valencia parecía otro, pero con el paso de los minutos el Mallorca volvió a llevar el partido a su terreno.



El equipo de Javier Aguirre quería un partido lento, con interrupciones y sin sobresaltos para guardar fuerzas de cara a la final de Copa, un juego que no podía contrarrestar el Valencia, que dio entrada a Javi Guerra y Jesús Vázquez para intentarlo, pero a los del Pipo Baraja les costaba encarar con la acumulación de rivales.



Hugo Duro, tenaz, logró imponerse a Nastasic y Gio, que le rodearon en el salto y aun así logró cabecear, pero su remate fue fácil de atrapar para el meta bermellón. En el 71, Greif se lució con una buena estirada para negarle el gol a Hugo Duro y el partido terminó sin goles y con un empate que pareció contentar más al Mallorca que al Valencia.



Ficha técnica:



0 – Valencia: Mamardashvili; Thierry, Mosquera, Cenk, Foulquier (Jesús Vázquez, m.65); Fran Pérez (Alberto Marí, m.80), Guillamón (Amallah, m,80), Pepelu, Peter Federico (Javi Guerra, m.65); Yaremchuk (Diego López, m.16) y Hugo Duro.



0 – Mallorca: Greif; Nacho Vidal (Radonjic, m.71), Gío González, Raillo, Nastasic, Copete, Jaume Costa (Toni Lato, m.71); Sergi Darder, Mascarell (Samu, m.35), Morlanes (Antonio Sánchez, m.78); Larín (Abdón, m.46) y Muriqi.



Árbitro: Ortiz Arias (Comité madrileño). Amonestó a Larín por parte de los visitantes.



Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima jornada de la Liga EA Sports disputado en el Estadio de Mestalla ante 42.567 espectadores.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es