El Sábado Santo respeta solamente a Sevilla

El Sábado Santo, día en el que sólo salen procesiones de tres capitales andaluzas, Sevilla, Granada y Cádiz, la meteorología ha respetado solo a las de la capital hispalense.



Con horarios y recorridos adaptados a una jornada de inestabilidad, las hermandades del Sábado Santo sevillano han podido salir a la calle, con miles de personas en las calles para verlas después de dos jornadas sin ninguna en la calle por mor de la lluvia.



La primera en salir ha sido la hermandad del Sol, que ha puesto su cruz de guía en la calle a las 14.30, casi dos horas más tarde de su hora oficial, las 12.45, tras pedir los correspondientes permisos debido a la fina lluvia que al mediodía caía sobre la ciudad.



40 minutos más tarde de su hora oficial, a las 16.00, ha salido Los Servitas y 20 minutos de margen ha tenido La Trinidad para abrir las puertas de su templo a las 15.50.



Las tres tendrán horarios y recorridos modificados para cumplir con lo previsto en la carrera oficial, en un Sábado Santo que también cuenta con Santo Entierro y la Soledad de San Lorenzo, que ya han comenzado también sus estaciones de penitencia.



En Cádiz, solo estaba previsto que saliera el Santo Entierro, aunque al filo de las cuatro de la tarde ha anunciado su hermano mayor, el periodista Fernando Díaz, que no iban a realizar la estación de penitencia.



En Granada, la procesión de Santa María de la Alhambra, la única que hace su estación de penitencia el Sábado Santo en la capital y que tradicionalmente desciende desde el monumento nazarí hasta el centro de la ciudad, no ha podido hacerlo como consecuencia de la lluvia.



El templo, no obstante, permanecerá abierto desde las 18:00 horas hasta las 20:00 para quien quiera contemplar el paso.



El resto de las capitales andaluzas esperan, mirando al cielo, al Domingo de Ramos, para ver si en la última jornada de la Semana Santa pueden salir los desfiles procesionales después de unos días en los que la mayoría de las hermandades andaluzas han tenido que suspender, por la lluvia, sus estaciones de penitencia.

