Osasuna firma una goleada en Almería

El Atlético Osasuna desinfló este sábado de manera radical (0-3) el efecto de recuperación que pareció dar Pepe Mel en su debut en el banquillo del Almería, cuando en la anterior jornada los andaluces ganaron en Las Palmas (0-1) su primer partido de LaLiga, pero en esta ocasión el colista descolgado retomó la cruda realidad.



Un tanto de José Arnáiz antes de que se cumpliera el segundo minuto de juego, otro del croata Ante Budimir a los nueve y un tercero de Iker Muñoz, rebasada la hora, pusieron un incontestable 0-3 para los del Jagoba Arrasate.



Así, Osasuna se anotó una justa victoria ante una UD Almería que se olvidó de hacer lo que había hecho incluso en los partidos en los que acabó siendo derrotado, que fueron casi todos, porque fue un equipo endeble desde el inicio y acabó en manos de un cuadro rojillo que aprovechó todos los favores para ponerse por delante.



Aunque hubo resquicio en el inicio de la segunda parte para los locales, el desacierto provocó una caída de brazos de los de Pepe Mel que fueron un juguete en manos de un cuadro rival que hizo todo el daño que quiso.



La primera parte dejó resuelto el partido porque el Almería fue el de la mayoría de partidos en esta temporada. Pecó de errores, los de hoy graves, porque supusieron mucho daño para el equipo y ventaja para un Osasuna que supo hacer lo que debía.



Sólo había pasado un minuto cuando Moncayola puso un balón a la banda para ‘dividir’ la zaga rojiblanca, el balón le cayó a Areso y su centro para José Arnaiz, solo casi en el punto de penalti, que adelantó al equipo rojillo.



Sin apenas tiempo de reacción, sólo un disparo de Marezi por encima del larguero, el segundo error fue del equipo rojiblanco, pero también con un balón que puso salir por la línea de fondo. Todo nació en el minuto nueve, en un balón cedido por Radovanovic que pareció salir por la línea de fondo, aunque despejado por Maximiano. El balón le cayó a Moncayola que asistió a Budimir para que éste, solo en el área, pusiera más ventaja.



Lo intentó Pepe Mel con cambios, dando entrada a Leo Baptistao y Adrián Embarba en lugar de Sergio Arribas y Marezi. Hubo más llegada rojiblanca, pero la misma finalización, que fue nula, con llegadas que no cuajaron, mientras que en el minuto 61, Iker Muñoz, que aprovechó un balón de cabeza de Catena al que le cayó la pelota después de un centro desde la derecha, puso el 0-3.



El primer disparo entre los tres palos de los locales fue de Adrián Embarba, como consecuencia de un lanzamiento de falta que Sergio Herrera mandó a saque de esquina, una jugada aislada ante un Osasuna que no debió forzar mucho más y que pudo aumentar las diferencias en una acción a la que no llegó Rubén Peña por poco.



- Ficha técnica:



0 - Almería: Maximiano; Pubill, César Montes, Radovanovic (Marcos Peña, m.20), Centelles; Édgar, Robertone (Lopy, m.76); Ramazani, Jonathan Viera (Luka Romero, m.63), Arribas (Embarba, m. 46); y Marezi (Leo Baptistao, m. 46).



3 - Osasuna: Sergio Herrera; Areso, Catena, Herrando, Juan Cruz (Mojica, m.77); Moncayola (Ibáñez, m.77), Iker Muñoz, Moi Gómez; Rubén García (Rubén Peña, m.65), Budimir (Raúl García, m.77) y José Arnáiz (Aimar Oroz, m.55).



Goles: 0-1, M.02. José Arnáiz. 0-2, M.09: Budimir. 0-3, M.61: Iker Muñoz.



Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano). Amonestó a Leo Baptistao (m.50), Robertone (m.50) y Marcos Peña (m.77), de la UD Almería, y a José Arnaiz (m.37) y Areso (m. 44), del Atlético Osasuna.



Incidencias: Partido de la jornada trigésima de LaLiga EA Sports disputado en el Power Horse Stadium con 10.565 espectadores. Los jugadores locales saltaron al campo con camisetas de apoyo a la Asociación ALTEA, de padres y madres con hijos con espectro autista.

