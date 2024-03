Alcaraz: "Dimitrov me hizo sentir como si tuviera 13 años"

El español Carlos Alcaraz admitió este jueves que siente frustración por la eliminación sufrida contra el búlgaro Grigor Dimitrov en los cuartos de final del Miami Open y que su rival le "hizo sentir" como si tuviera "trece años" por la incapacidad de encontrar soluciones para contenerle.



"Creo que jugué un buen tenis, dejé la pista pensando que quizás hubiera tenido que cambiar mi juego un poco antes, pero creo que jugué bien, no perfecto, pero bien", opinó Alcaraz en la rueda de prensa posterior al partido perdido por 6-2 y 6-4 contra Dimitrov.



"Pero siento mucha frustración ahora, porque me hizo sentir como si tuviera 13 años. Fue una locura, hablaba con mi equipo y decía que no sabía qué hacer, no sé su debilidad, no sé nada. Por eso tengo frustración ahora, pero a nivel de tenis, dejé la pista contento con mi tenis", prosiguió.



Alcaraz, reciente campeón de Indian Wells hace dos semanas, fue superado por un Dimitrov que jugó un tenis de altísimo nivel y que disputará las semifinales de Miami contra el alemán Alexander Zverev.



"Creo que jugó un tenis fantástico, casi perfecto, si se puede definir perfecto. No pudo encontrar soluciones, no pude encontrar una forma de que se sientiera incómodo. Fue un gran partido", dijo Alcaraz.



"Quiero ver las estadísticas, probablemente le darán un 10 de 10, o 9.9, algo así. Cuando saltas a la pista es más complicado encontrar soluciones, dónde tienes que ir o qué tienes que hacer", agregó.



El murciano, número dos del mundo, aseguró además que va a tomar medidas de cara a la próxima vez que le toque jugar con Dimitrov.



"La próxima vez que juegue con él, y estoy seguro de que habrá otras ocasiones, intentaré hacer muchas cosas distintas. Veremos. Pero si Grigor juega de esta forma va a ser muy complicado medirse con él", dijo.

