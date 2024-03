Camavinga, Valverde y Bellingham se incorporan al grupo

Tras hacer trabajo individualizado en su retorno a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, el francés Eduardo Camavinga, el uruguayo Fede Valverde y el inglés Jude Bellingham se incorporaron este viernes al trabajo con el grupo en el primer entreno de la semana a pleno rendimiento a las órdenes de Carlo Ancelotti.



De los futbolistas sanos, solo esos tres le faltaban a ‘Carletto’ para poder disfrutar de un entrenamiento al completo después de once días de parón de selecciones en los que perdió a 14 jugadores.



La buena noticia para el técnico es que los encuentros internacionales no le devolvieron a ningún jugador lesionado, ya que Camavinga, quien dio el susto al retirarse del terreno de juego en el Francia-Chile solo sufrió un “muy leve” esguince en el tobillo izquierdo del que ya está recuperado.



Con el francés, Valverde y Bellingham a pleno rendimiento, Ancelotti planificó una intensa sesión en la Ciudad Deportiva que arrancó con trabajo en el gimnasio.



Después, sobre el césped, según refleja la web del club, los futbolistas disponibles realizaron ejercicios tácticos y partidillos, tanto en campo grande como en otros de dimensiones reducidas, antes de finalizar con series de disparos a portería.



Sesión en la que no participaron por sendas lesiones de rodilla Thibaut Courtois y David Alaba, mientras que Éder Militao apura sus opciones de regresar a una convocatoria.



Según pudo saber EFE de fuentes el club, su presencia en la lista -sin previsión de minutos y sí para que recupere la dinámica de grupo siete meses y medio después de sufrir una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda- se decidirá el sábado, el día antes de recibir al Athletic Club en el Santiago Bernabéu (21:00 horas CET, -1 GMT).



Ancelotti, Militao y los médicos decidirán si el brasileño regresa a una lista 232 días después. En caso de hacerlo, volverá contra, precisamente, el equipo frente al que se lesionó en la primera jornada de LaLiga EA Sports, en el partido de ida disputado en San Mamés.

