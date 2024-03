Witsel: "El año que viene tenemos que jugar la Champions"

Axel Witsel, elegido por la afición como el mejor futbolista del Atlético de Madrid en el mes de marzo, avisó este viernes de la importancia del partido del próximo lunes contra el Villarreal, porque su equipo tiene que "jugar" la Liga de Campeones "el año que viene" y actualmente no está en la posición que quiere en LaLiga española.



"No estamos donde queremos en Laliga. Entonces, el partido contra el Villarreal va a ser muy importante. Sabemos que los últimos partidos fuera de casa siempre son difíciles, pero necesitamos estos tres puntos", expuso tras recibir el premio Jugador Cinco Estrellas de Mahou de marzo que otorgan los seguidores del club rojiblanco con sus votos.



"En LaLiga estamos en una situación que queremos más. Faltan partidos por jugar y queremos hacer las cosas bien, porque el año que viene tenemos que jugar la Champions. Entonces, vamos a pelear hasta el final, no pensar muy lejos también y partido a partido", abundó Witsel, que también se reencontrará en la Liga de Campeones con el Borussia Dortmund, en los cuartos de final, los próximos 10 y 16 de abril en casa y fuera, respectivamente.



El futbolista belga jugó cuatro años en el club alemán, desde 2018 hasta 2022, cuando fichó por el Atlético. "Es algo especial jugar contra el Dortmund, con más fuerza cuando vayamos ahí el segundo partido, que todavía tengo amigos allí, como Marco Reus. Entonces, va a ser un partido muy especial. Tenemos como referencia el partido del Inter. Queremos pelear hasta el final", declaró Witsel, que remarcó: "La afición es muy importante para nosotros".

