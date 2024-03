Laura Matamoros, resentida y evacuada de emergencia en 'Supervivientes'

Según pasan los días, las relaciones entre compañeros de reality pueden verse afectadas por las tensiones de la convivencia, por los retos a los que se enfrentan y por las condiciones en las que viven en las playas. A pesar de haber empezado juntos su aventura en los Cayos Cochinos, dos de los concursantes sorpresa del programa se enzarzaban en una terrible discusión.

Después de la discusión, la hija de Kiko Matamoros decía que quería marcharse de allí y era trasladada en solitario Cayo Paloma pero ese no sería su destino final. Debido al terrible temporal de las islas, ha tenido que ser evacuada, algo que ha sido "complicadísimo" según palabras de la propia Laura Madrueño. Jorge Javier Vázquez conectaba en directo con Laura Matamoros para ver cómo ha vivido ella esta discusión y cómo se encuentra tras el traslado de emergencia. Confesaba haber sufrido durante la evacuación ya que el peor de sus temores a la hora de participar en el concurso era vivir las temibles tormentas de Honduras.

Laura se confesaba con el presentador cómo se había refugiado en su compañero de reality y le había contado cómo ha vivido su separación con Benji Aparicio, padre de sus hijos. Compartió con él como un secreto cómo había requerido ayuda psicológica para sobrellevar la situación y recuperar su autoestima ya que sentía que se había dejado de querer. También le comentó lo crucial que es para ella poder descansar por las noches, algo que es un reto y en lo que le ayuda tener la compañía de alguien tan importante para ella como él, un gran amigo.

Es por ello por lo que sentía que "esa deslealtad que me ha mostrado me ha dañado muchísimo" ya que comentaba que en la preconvivencia, le contó muchas cosas de su vida privada y él lo habría utilizado a sus espaldas. Esto le llevaba a pensar que "a mí, Kiko me la ha jugado, pero no me la juega otra vez". Todavía dolida por la situación, defendía que prefería estar sola a mal acompañada ya que está aprendiendo a valorarse y a rodearse de personas que le aporten y que, por lo tanto, no traicionen su confianza: "es muy importante saber elegir al compañero que quieres de vida o de lo que sea. Lo repitió no una, sino dos y tres veces y ha querido jugar de esta manera".

Jorge Javier hablaba más tarde con Kiko Jiménez, quien dejaba abierta la puerta a una posible reconciliación a los dos, pero habrá que esperar a que se reencuentren para ver si su relación de amistad tiene arreglo o si, por el contrario, esta discusión habrá marcado un antes y un después en su concurso y en sus vidas.

