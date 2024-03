Trump va al velatorio de un policía en Nueva York y critica la criminalidad en la ciudad

El expresidente Donald Trump (2017-2021) asistió este jueves en Nueva York al velatorio del policía Jonathan Diller, asesinado el martes en una parada de tráfico, y no perdió la oportunidad de continuar con su campaña al criticar la criminalidad en la ciudad y afirmar que hay que "volver a la ley y el orden".



"Qué acontecimiento tan triste, algo horrible que sucede con demasiada frecuencia. Sencillamente no vamos a dejar que esto suceda", destacó a la prensa a su llegada a la funeraria, a la que acudieron cientos de personas a rendir tributo al oficial, de 31 años.



Trump añadió que los acusados por el asesinato habían sido arrestados previamente.



La presencia del aspirante republicano a la Casa Blanca en Nueva York, donde nació y tuvo su residencia principal antes de mudarse a Florida, coincide con la visita del presidente y candidato demócrata a la reelección, Joe Biden.



Biden tiene este jueves por la noche un evento de recaudación de fondos en el que contará con el apoyo de los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton en el Radio City Music Hall.



Tras conocerse la muerte del oficial el martes, Trump señaló en su red social Truth Social que a Guy Rivera, identificado por la policía como la persona que presuntamente disparó, "nunca debieron haberlo dejado volver a las calles".



Según las autoridades, Diller, que en sus solo tres años en la policía había recibido cuatro reconocimientos, estaba con otro agente cuando se dirigió a un vehículo estacionado donde no debía, en una parada de autobuses.



En ese momento el pasajero salió del coche y le disparó en el torso, debajo del chaleco antibalas. El otro policía respondió y logró herir al hombre, que fue identificado luego como Guy Rivera.



A Rivera se le presentaron este jueves varios cargos, entre ellos por la muerte del oficial y posesión de un arma.



El conductor, Lindy Jones, que fue acusado el miércoles por posesión de un arma, había sido arrestado 14 veces por cargos relacionados con armas.



De acuerdo con medios locales, un portavoz de la campaña de Trump indicó que el expresidente fue invitado al funeral. La Casa Blanca apuntó que Biden llamó al alcalde de Nueva York y excapitán de la policía, Eric Adams, para expresar sus condolencias.

