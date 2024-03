China denuncia la "peligrosa" práctica de EEUU de "inventarse enemigos"

China denunció este jueves la "peligrosa" práctica de Estados Unidos de "inventarse enemigos de la nada", en referencia a la supuesta "amenaza militar china" que, según Pekín, Washington fabrica para justificar su creciente presupuesto militar.



Wu Qian, portavoz del Ministerio de Defensa chino, criticó en una rueda de prensa este jueves el continuo y significativo aumento del gasto militar estadounidense en los últimos años.



"Para aumentar su presupuesto militar, la parte estadounidense ha estado fabricando y promoviendo una inexistente 'amenaza militar china'", señaló Wu.



"Esta práctica de inventarse enemigos de la nada es estratégicamente muy peligrosa. China se opone firmemente a esta práctica", añadió el portavoz.



Wu aseguró que Pekín no quiere “amenazar a nadie”, pero también afirmó que no le temen a las “amenazas de nadie”.



“El desarrollo y crecimiento del ejército chino no puede ser detenido por ninguna persona o fuerza", agregó el vocero.



Este martes, China advirtió a Estados Unidos sobre la relevancia de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, durante una reunión en Pekín entre el ministro de Exteriores del gigante asiático, Wang Yi, y una delegación del país norteamericano, liderada por el presidente del Comité Nacional sobre Relaciones Estados Unidos-China (Ncuscr), Evan Greenberg, y el presidente de la propia Ncuscr, Stephen Orlins.



La reunión de este martes con la delegación estadounidense se produjo en un contexto de deshielo entre ambas potencias tras meses de hostilidades comerciales, tecnológicas y geopolíticas.



El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, mostraron cierto acercamiento el pasado noviembre en una reunión celebrada en San Francisco destinada a estabilizar la tumultuosa relación bilateral, y en la que llegaron a acuerdos para combatir el tráfico de fentanilo y reabrir los canales de comunicación militar.



No obstante, ambas partes siguen difiriendo en temas como Taiwán, la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza, las sanciones comerciales mutuas o la situación en el mar de China Meridional.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es