Flavio Briatore, operado con éxito de un tumor cardíaco

El empresario italiano Flavio Briatore -ex jefe de equipo de varias escuderías de Fórmula Uno, entre ellas con las que festejaron Mundiales tanto el alemán Michael Schumacher como el español Fernando Alonso- anunció este jueves que ha sido operado con éxito de un tumor benigno en el corazón, por lo que ya ha recibido el alta médica, y aprovechó su experiencia para animar a la prevención médica.



El antiguo jefe de equipo de Benetton -con la que celebró dos de sus siete títulos el 'Kaiser'- y Renault -con la que festejó los suyos el doble campeón mundial asturiano- en la Fórmula Uno se sometió a una operación realizada con endoscopia hace diez días en el hospital San Raffaele de Milán, según explicó con un vídeo en su perfil de Instagram.



"Hola a todos. Hoy os quiero hablar de prevención. Hace 10 días fui al hospital San Raffaele para un chequeo y en ese momento me encontraron un tumor benigno en el corazón. Los médicos intervinieron inmediatamente y estoy aquí, contándooslo", explicó.



Briatore, de 73 años, junto al que Alonso festejó sus títulos en 2005 y 2006 -con Renault-, aprovechó para recomendar a sus seguidores la prevención médica.



"Lo principal, chicos, es hacer la prevención, el chequeo, todos los años. Yo lo hice hace dos años y este tumor benigno no lo tenía y este año sí. No debemos descuidarnos, la prevención es fundamental", recomendó.

