Militares de varios países integrarán el dispositivo de seguridad de los JJOO de París

Militares de varios países integrarán el dispositivo de seguridad de los Juegos Olímpicos de París, indicó este jueves el Ministerio francés de Defensa, lo que vendrá a reforzar un dispositivo con grandes necesidades habida cuenta de las diferentes amenazas, en particular la terrorista.



Catalogados como un evento de alto riesgo terrorista, los JJOO de París comienzan el 26 de julio con una inédita ceremonia de inauguración al aire libre, en pleno río Sena y ante unos 300.000 espectadores, y terminan el 11 de agosto. Durante ese periodo, se calcula que la capital gala habrá recibido unos 15 millones de turistas, cerca de un 40 % del extranjero.



Una portavoz del Ministerio confirmó la información, revelada inicialmente por el Gobierno polaco, que había indicado que sus Fuerzas Armadas formarán parte de la "coalición internacional" que va a constituir Francia de cara a los Juegos, que se celebrarán en verano.



Según el ministro polaco de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, que no precisó el número de efectivos que enviará su país, habrá soldados pero también perros adiestrados, y que su principal objetivo será participar en "operaciones de detección de explosivos y de lucha contra el terrorismo".



La presencia de policías de otros países en apoyo de los agentes franceses es una práctica relativamente corriente, sobre todo en periodos de fuerte afluencia de turistas, pero no así la de militares.



El pasado domingo, el Gobierno francés elevó al nivel máximo su alerta por amenaza terrorista después del atentado del viernes en un centro comercial de las afueras de Moscú, reivindicado por el Estado Islámico, que dejó al menos 143 muertos y decenas de heridos.



Eso se traduce en más patrullas de vigilancia de las fuerzas del orden y, sobre todo, en que se ha puesto en alerta a 4.000 militares que pueden ser movilizados en caso de necesidad junto a los 3.000 que ya patrullan por las calles en lugares susceptibles de ser objeto de atentados, como estaciones, aeropuertos, áreas comerciales y zonas con mucha afluencia de público.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es