Los reyes se reencuentran con Leonor y Sofía en Semana Santa

Los reyes se han reencontrado esta Semana Santa con la princesa Leonor y la infanta Sofía aprovechando sus respectivos periodos de vacaciones en la Academia General Militar de Zaragoza y en el internado de Gales (Reino Unido) donde la infanta estudia primero de bachillerato.



La última vez en la que don Felipe y doña Letizia coincidieron con sus hijas fue en Navidad, cuando la princesa de Asturias y su hermana menor disfrutaron también de un parón en su formación académica.



Los reyes recogieron a Leonor de Borbón en la academia del Ejército de Tierra el pasado martes y emprendieron viaje con ella en coche hasta Madrid.



En el trayecto, pararon a cenar en un restaurante en la localidad zaragozana de La Almunia de Doña Godina, cuyos responsables colgaron una foto con los reyes y la princesa en las redes sociales.



La infanta Sofía tiene previsto regresar hoy de Gales, por lo que los cuatro van a reencontrarse, sin que la Casa Real haya precisado dónde van a pasar estos días de vacaciones al considerarlo una actividad privada.



No está previsto que los cuatro protagonicen ningún acto público durante sus días de descanso, al contrario de lo que hicieron por estas fechas en los dos últimos años.



En la pasada Semana Santa, presenciaron la pasión viviente de Chichón y en 2022, visitaron el centro de refugiados ucranianos en la también localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.



Desde antes de la pandemia, don Felipe y doña Sofía no asisten con sus hijas a la misa del Domingo de Resurrección en la catedral de Palma, una tradición, instaurada por los reyes Juan Carlos y Sofía, que han dado por finalizada.



En el caso de la princesa de Asturias, estará fuera de la academia militar hasta el 4 de abril y al día siguiente reanudará sus clases como dama cadete de segundo curso.



Será el último trimestre de la heredera al trono en la Academia del Ejército de Tierra, que el próximo curso se formará en la de la Armada en Marín (Pontevedra).



Entre el 11 y el 24 de mayo, tendrá los exámenes del segundo cuatrimestre y, a renglón seguido, afrontará su último periodo de instrucción, que se prolongará hasta el 7 de junio, doce días antes del final del curso.



La última aparición en un acto público de la heredera al trono fue el pasado 6 de enero, cuando se estrenó junto a los reyes en la ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid.



La infanta Sofía no retomará sus clases hasta el 8 de abril y concluirá su primer curso de bachillerato en el internado de Gales donde también estudió su hermana el 14 de junio.



En el caso de la hija menor de los reyes, su última aparición fue el pasado 31 de octubre con motivo de la jura de la Constitución de la princesa de Asturias en su 18 cumpleaños.

