El Athletic desafía al Real Madrid en el regreso de LaLiga tras el parón

El Athletic Club, uno de los equipos en mejor forma, instalado en la zona Champions, desafía este domingo al Real Madrid y la defensa de su sustanciosa ventaja al frente de LaLiga EA Sports, que regresa después del parón obligado por la actividad de las selecciones en la ventana de marzo.



La intensidad, el vértigo de los hermanos Williams, Iñaki y Nico, irrumpen en el Santiago Bernabéu para tratar de poner en jaque al conjunto del italiano Carlo Ancelotti, que comparece sin el brasileño Vinicius, sancionado, pero con la reaparición del inglés Jude Bellingham tras cumplir su sanción y con la duda del francés Eduardo Camavinga, que sufrió un esguince de tobillo leve con su selección.



Nico Williams dejó muestras de su valía el pasado martes en el España-Brasil en el coliseo madridista, donde Rodrygo Goes acabó con su sequía para despertar a la Canarinha al aprovechar un error de Unai Simón en la salida de balón. Ahora vuelven a verse las caras los mismos protagonistas pero con las camisetas de sus clubes.



La progresión del Athletic le ha llevado a la cuarta plaza, con un punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid, pero el equipo de Ernesto Valverde sabe que le llega el examen del líder, del único equipo que no ha perdido partido alguno en casa esta campaña y donde no gana en partido liguero desde hace diecinueve años. Otro factor a tener en cuenta es que el cuaro vasco tiene próxima la final de la Copa del Rey ante el Mallorca, circunstancia que, cuanto menos inconscientemente, podría influir.



Para el Real Madrid superar al Athletic sería pasar otra dura prueba camino del título ya que como mínimo mantendría los ocho puntos de ventaja que tiene sobre el Barcelona y los diez sobre el Girona con una jornada menos por disputarse.



El Barcelona, como los madridistas pendientes del estado físico de los jugadores que han estado con sus selecciones y los que no fueron 'tocados' como el danés Andreas Christensen, recibirá a Las Palmas de viejos conocidos de la casa como el técnico Xavi García Pimienta y jugadores como Marc Cardona, Mika Mármol, Sandro Ramírez y Munir El Haddadi.



Lo hará sin Xavi Hernández en el banquillo, sancionado con dos partidos tras ser expulsado en el Metropolitano pero con Lamine Yamal pletórico tras su exhibición en el Bernabéu y Robert Lewandowski feliz tras clasificarse con Polonia para la Eurocopa. Además, Ferran Torres, baja desde enero, apunta a novedad en la convocatoria.



El Girona quiere cerrar su tendencia a la baja, fraguada principalmente lejos de casa, para no dejar escapar lo que ha tenido en su mano durante toda la temporada. Recibirá sin una de sus armas principales, el brasileño Savio, sancionado, al Betis del chileno Manuel Pellegrini, también más que necesitado después de acumular tres derrotas seguidas, lo que le ha alejado a cuatro puntos de la sexta plaza que ocupa la Real Sociedad.



Muy pendiente de estos partidos estará el Atlético de Madrid, apartado de la zona Champions a causa de sus derrotas en Cádiz y en casa ante el Barcelona. Podría recuperar Diego Pablo Simeone al francés Antoine Griezmann, jugador absolutamente imprescindible, para su visita del lunes al Villarreal, otro de los equipos en mejor forma.



El técnico argentino tiene las bajas por suspensión de sus compatriotas Rodrigo de Paul y Nahuel Molina, al margen de las de Mario Hermoso y Thomas Lemar por cuestiones físicas, y Marcelino García Toral ha podido volver a trabajar con Juan Foyth, Alfonso Pedraza, Francis Coquelin, Ramón Terrats y Raúl Albiol, el que más opciones tiene de volver.



Después del mal inicio de temporada, el Villarreal lleva cuatro victorias seguidas el Villarreal, lo que le ha hecho soñar incluso con aspirar a acabar entrando en Europa, aunque aún está lejos. Su tendencia al alza debe confirmarla ante un rival como el Atlético que no se le da nada bien. No le gana en casa desde hace seis años.



La Real Sociedad, mientras tanto, no quiere alimentar el sueño de los equipos que le persiguen, con lo que tratará de sumar su tercera victoria seguida en el campeonato en el feudo del Alavés, un duelo vasco más que atractivo con exrealistas brillando en el equipo vitoriano como Ander Guevara y Jon Guridi.



La trigésima jornada se abre con el partido estandarte en la lucha por la permanencia. En el Nuevo Mirandilla se enfrentarán Cádiz, decimoctavo a cinco puntos de la luz, y Granada, decimonoveno a trece.



El equipo de Mauricio Pellegrino sabe que una victoria es clave para mantener intactas las opciones de salvacion y para el cuadro granadinista ganar sería una oportunidad para no rendirse antes de tiempo. José Ramón Sandoval, que ha relevado en el banquillo nazarí al uruguayo Alexander 'Cacique' Medina, ha sido claro: "Estamos heridos de muerte y así somos más peligrosos".



El Celta, que marca la salvación, necesita confirmar su triunfo en Sevilla. También su rival, el Rayo Vallecano, que respiró con su triunfo ante el Betis. El peligro acecha para ambos conjuntos, como también para el propio cuadro sevillista, que visita al competitivo Getafe de José Bordalás.



Más alejado del riesgo está el Mallorca del mexicano Javier Aguirre, que visita al Valencia también con la final de la Copa del Rey en el horizonte, y el Almería, colista descolgado completamente pero con el buen sabor de boca de haber sumado su primer triunfo del curso en el estreno de Pepe Mel como entrenador, recibirá a Osasuna, aún en cierto modo conmocionado por el anuncio de Jagoba Arrasate que no continuará al frente del equipo la próxima campaña.

