Almería, única capital andaluza que desafía al viento y la lluvia el Miércoles Santo

El Miércoles Santo en Andalucía ha sido hasta ahora el peor día de una Semana Santa en la que está ganando protagonismo una lluvia que si bien desluce lo patrimonial es más que beneficiosa y necesaria para la comunidad autónoma, inmersa en un importante período de sequía.



Mientras que el nivel de los embalses sube y rozan ya el 30 % de su capacidad, según los últimos datos aportados por la Junta de Andalucía, la mayoría de las hermandades que procesionaban esta jornada en las ocho capitales andaluzas -salvo Almería- han optado por suspender sus estaciones de penitencia en la calle.



Por ello, las estampas de cofrades llorando en el interior de los templos es una de las más repetidas de la jornada.



En Sevilla, la primera en cancelar su salida fue poco antes del mediodía la Hermandad de la Sed, una de las de más largo recorrido de la capital hispalense. Tras ella, hicieron lo mismo San Bernardo, Baratillo, Cristo de Burgos, Lanzada, Siete Palabras y Los Panaderos.



En un alarde de valentía, ya que las previsiones meteorológicas para todo el día no eran nada halagüeñas, decidieron procesionar Buen Fin, que finalmente ha tenido que dejar a sus titulares en la Catedral, y El Carmen que ha hecho buena parte del recorrido bajo la lluvia.



En Málaga, la incertidumbre meteorológica ha obligado a suspender seis de los siete desfiles previstos, los de las cofradías de la Mediadora, Salesianos, Fusionadas, la Expiración, La Sangre y La Paloma.



El gran protagonista de la jornada, porque la lluvia no lo ha impedido, ha sido Nuestro Padre Jesús El Rico, que ha limitado su trayecto al acto de liberación de un preso junto a la Catedral, que se ha adelantado a las 19:45 horas, y a continuación ha regresado a su casa hermandad sin pasar por el recorrido oficial.



En Huelva no ha habido hermandades en la calle tras acordar las cuatro que tenían prevista su salida hoy Esperanza, Victoria, Prendimiento y Santa Cruz quedarse en sus templos.



La meteorología también ha impedido el pleno en Cádiz el día de los grandes misterios, pues si bien Sentencia y Caminito han salido a la calle, esta última recortando recorrido, Las Aguas y Cigarreras han suspendido sus procesiones.



En cuanto a Granada, las previsiones meteorológicas, que apuntaban lluvia persistente, han dejado a la ciudad sin algunos de los momentos más esperados de la Semana Santa andaluza, los que se producen cuando los dos pasos de 'Los Gitanos' superan el Paseo de los Triste y la Cuesta del Chapiz y comienzan su recorrido hasta la Abadía del Sacromonte, entre cantes y hogueras.



Esto después de que la Hermandad del Cristo del Consuelo decidiera no procesionar, al igual que, posteriormente y de forma progresiva, la de Estudiantes, Paciencia y Penas desde el Realejo, Tres Caídas y Rosario y el Nazareno.



La situación en Córdoba no ha sido mejor, ya que la capital se encontraba esta jornada en aviso amarillo por vientos y precipitaciones. Ninguna de las hermandades de este Miércoles Santo: El Perdón, Piedad, La Paz, El Calvario, Misericordia y Pasión han salido.



En Jaén se han suspendido las tres procesiones de la jornada: El Cautivo, El Perdón y la Buena Muerte.



El contrapunto lo ha puesto Almería, ya que pese a estar en alerta por fuertes vientos con rachas de hasta 90 kilómetros por hora y acordar inicialmente un retraso de una hora con respecto a la fijada para las salidas, Calvario -sólo con el Cristo del Mar en andas-, Prendimiento y Macarena han procesionado, restando sólo Estudiantes por decidir si sale

