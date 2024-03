Otegi reivindica la independencia del País Vasco "sin ansia" ni "prisa"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reivindicado este martes la independencia para la "nación vasca" integrada por siete territorios, un objetivo que la izquierda abertzale mantiene vivo aunque pretende alcanzarlo "sin ansiedad" y "sin prisa".



Otegi ha hecho un llamamiento a la participación en los actos del Aberri Eguna (día de la patria vasca) que la izquierda abertzale celebrará este domingo en Pamplona y en la localidad vascofrancesa de Ustaritz, en una rueda de prensa acompañado por Aitor Servier, el representante de la formación abertzale en el País Vasco francés EH Bai.



El dirigente de EH Bildu ha explicado que el Aberri Eguna, que se celebra este domingo, constituye una ocasión para reivindicar "respeto" a una nación vasca que, según ha dicho, es una "nación de mujeres, de jóvenes, de trabajadores, antifascista y socialista o de izquierdas".



Una fecha, ha abundado, para reivindicar la "condición nacional" del País Vasco y "el derecho a elegir libre y democráticamente su futuro".



Otegi ha respondido a quienes sostienen que EH Bildu ha aparcado el independentismo para centrarse en otros asuntos durante la precampaña electoral, a quienes ha asegurado que "hay fases políticas en las que unas cosas ocupan mayor o menor protagonismos".



"Somos abertzales, no renunciamos a construir un Estado para los vascos, no necesitamos decirlo todos los días porque todo el mundo nos conoce", ha indicado.



"No tenemos ansiedad, no tenemos una excesiva prisa, pero nosotros creemos que recuperar la estatalidad para los vascos es la mejor garantía para resolver los problemas que tenemos los vascos", ha abundado.



Por este motivo, Otegi ha rechazado que se "imponga el marco" que sostiene que el auge de EH Bildu está vinculado a que la izquierda abertzale ha "dejado de ser independentista".

