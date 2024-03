El PSOE reclama a Moreno que incremente el apoyo a las familias en situación de pobreza

El PSOE ha reclamado este martes al presidente andaluz, Juanma Moreno, que incremente el compromiso y el apoyo a las familias en situación de pobreza, sobre todo las que cuentan con menores especialmente vulnerables.



El portavoz de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del grupo parlamentario socialista, José Luis Ruiz Espejo, ha pedido al presidente andaluz que complemente programas como el impulsado desde el Gobierno de España para que estos andaluces cuenten con una ayuda material básica.



Ruiz Espejo ha explicado que los niveles de pobreza infantil en Andalucía están en máximos, teniendo en cuenta que la tasa de menores en riesgo se sitúa en torno al 30 %, una de las más altas de Europa.



De hecho, según los informes, si las familias andaluzas no tuvieran ayudas, ese dato se elevaría al 43,3 %, casi la mitad de los menores, unas cifras que son más elevadas si cabe cuando se trata de menores dependientes, según el diputado, quien ha añadido que la realidad en Andalucía es que el 20 % de los menores viven en hogares que no pueden pagar hipoteca o alquiler, mientras que el 43,5 % no puede hacer frente a imprevistos.



El PSOE andaluz apuesta por que el gobierno de Moreno destine fondos para completar la iniciativa que desarrolla el Gobierno de España, junto a la Unión Europea, para dar asistencia material básica para aquellas familias con hijos a cargo.



Esos fondos podrían provenir de la financiación que la Junta "detrajo" de la Renta Mínima de Inserción Social, donde, según el socialista, recortó hasta 43 millones, o de la partida que tenía que destinarse a este Programa Social Europeo Plus (FSE+), una propuesta que el PSOE planteó en el último pleno del Parlamento, obteniendo el apoyo de la Cámara regional.



Espejo ha insistido en la necesidad de dirigir los esfuerzos a las entidades del tercer sector que están colaborando con el reparto de alimentos para que se destine a aquellas familias en situación de vulnerabilidad que no estén recogidas en el programa de asistencia material básica del propio Ministerio.



De este modo, considera que se daría una mayor cobertura para destinar a las familias a las que no alcanza el programa básico estatal a través de la Junta, que dispondría, junto a las otras comunidades, del 3 % que debería haber aportado al FSE+ "y que el Gobierno de España ha asumido, liberando ese crédito que queda a disposición de las regiones para que pueden destinarlo a otros programas".



El parlamentario socialista ha recriminado que mientras la tasa de pobreza crecía el PP ha votado no al paquete de medidas anticrisis y de protección al ciudadano del Gobierno de España, así como contra las bajadas del IVA de los alimentos básicos, electricidad o gas.

