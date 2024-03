El hospital Al Amal de Jan Yunis queda fuera de servicio por el asedio de tropas israelíes

El hospital Al Amal de Jan Yunis quedó anoche fuera de servicio después de que el Ejército israelí, que asedió el centro el pasado domingo, obligara la evacuación del personal sanitario y los heridos, denunció la Media Luna Roja Palestina.



"El hospital Al Amal está fuera de servicio después de que las fuerzas de ocupación obligaran al personal del hospital y a los heridos a evacuarlo y cerraran sus entradas con barreras de tierra", informó la Media Luna Roja palestina (MLRP), organización que gestiona ese centro médico.



En las últimas horas del lunes, se evacuó a la gente que quedaban dentro del hospital, 27 trabajadores, seis pacientes y un acompañante, una operación que la MLRP llevó a cabo en coordinación con la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) y el Comité Internacional de la Cruz Roja.



La organización indicó que también evacuaron los cuerpos de dos personas que murieron durante el asedio que comenzó el domingo, un civil que se refugiaba en el hospital, y que fue herido en la cabeza por soldados israelíes; y el voluntario de la MLRP Amir Abu Aisha, miembro del equipo de urgencias.



La MLRP ya señaló ayer que el Ejército israelí había ordenado la evacuación del hospital la noche del domingo, pero los equipos tuvieron dificultades para salir a través del control militar instalado por las extensas excavaciones y destrucción de infraestructura cometidas por sus tropas.



"Durante el intento de limpiar los escombros y los obstáculos en la carretera, las fuerzas de ocupación abrieron fuego contra dos de los equipos que intentaban retirar los escombros, hiriéndolos directamente", afirmó.



La MLRP pudo atender solo a uno de los heridos, pero no al segundo caso, sin saber en qué estado se encuentra.



"Los soldados también sorprendieron al enemigo lanzando una incursión rápida y selectiva contra objetivos terroristas en el área de Al Amal, moviéndose rápidamente y rodeando al enemigo desde varias direcciones", indicó ayer el Ejército sobre su operación en el barrio del hospital.



El domingo también asedió el hospital Naser, el mayor de Jan Yunis y ubicado cerca de Al Amal en la zona oeste de la ciudad, aunque todavía no ha emprendido una operación en su interior.



El Ejército indicó ayer que en los últimos días ha llevado acabo más de cien ataques aéreos en los barrios de Hamad y Al Amal, en el oeste de Jan Yunis, donde los combates no cesan desde hace casi cuatro meses.



En Hamad aseguran haber detenido a unos 300 sospechosos de "terrorismo" mientras evacuaban a la población civil.

