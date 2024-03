Recomiendan que los pacientes respiratorios usen mascarillas durante la calima

Los pacientes con patologías crónicas respiratorias deben utilizar mascarilla y evitar la actividad física al aire libre durante los días de mayor densidad de calima, incluido el ejercicio físico de moderada intensidad.



Es la recomendación del jefe de servicio Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba, Luis Manuel Entrenas, quien ha resaltado este lunes en un comunicado que los episodios de calima como los que se han producidos estos días no son habituales en marzo, ya que es una situación frecuente en verano, cuando domina una situación de vientos de Sur que impulsa el polvo en suspensión del Sahara hacia la Península.



Entrenas ha explicado que la calima está constituida por polvo del desierto en suspensión y su capacidad de daño en el pulmón depende de su densidad.



Las patologías respiratorias crónicas, como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) son susceptibles de agravarse con la calima así que ha insistido en que si estos pacientes tienen que salir a la calle durante días de calima, la mascarilla "es fundamental para evitar la entrada de polvo en el aparato respiratorio".



La calima puede provocar irritación en las vías respiratorias, agravar las alergias, e irritar la piel, ha señalado el experto.



Los pacientes respiratorios tienen una cualidad en su vía aérea que es la hiperreactividad bronquial, esto significa que reaccionan con mayor intensidad "ante un estímulo que no provocaría síntomas o serían muy leves en una persona sin patologías respiratorias".



El especialista ha destacado que el hecho de que la calima que está afectando a España estos días esté acompañada de lluvia, hace que se vaya limpiando la atmósfera, de manera que "si está lloviendo continuamente va a ser beneficioso, pero en los intervalos sin lluvia, la alta densidad de la calima va a hacer que suban pronto los niveles de polvo en suspensión".



Además, la temperatura es más baja que cuando se produce calima en los días de verano, por lo que "no se genera ozono en la superficie y esto, en cierto modo, mejora la calidad del aire".



Entrenas ha reiterado que la contaminación atmosférica es causante de originar patología "per se" o agravar otras existentes, especialmente asma y EPOC.

