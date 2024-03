Un año del estreno oficial de Luis de la Fuente: un título en las turbulencias

La conquista de la Liga de Naciones, un título para la selección española que cerró once años de sequía, y la clasificación a la Eurocopa 2024, con reacción contundente al batacazo de Escocia, dan forma al exitoso balance de Luis de la Fuente en un año desde su estreno oficial como seleccionador, en el que tuvo que encarar numerosos conflictos en complejas comparecencias.



Desde la llamada a Sergio Ramos para comunicarle que no entraba en sus planes, con posterior renuncia pública en una carta de una de las leyendas de la selección, a la renuncia de Brahim Díaz a España, en favor de Marruecos. Pasando por el aplauso con posterior arrepentimiento en público a Luis Rubiales cuando cambió el paso, no dimitió y lanzó proclamas en una Asamblea Extraordinaria que avivó un incendio desatado por el beso del entonces presidente de la Federación a la jugadora Jenni Hermoso.



El contraste entre lo deportivo y lo institucional, entre la buena gestión del talento que tan bien conocía de las categorías inferiores de la selección española y las turbulencias que acompañaron la mayoría de sus puestas en escena ante los medios de comunicación.



Un año de Luis de la Fuente desde su estreno oficial, con triunfo ante Noruega con mejor resultado que fútbol en La Rosaleda el 25 de marzo de 2023, tras una primera experiencia con buen regusto cuando la sub-21 ocupó el hueco de la absoluta en el amistoso ante Lituania por el coronavirus de Sergio Busquets.



Retomó el testigo de Luis Enrique Martínez tras el Mundial de Catar con final tan amargo para el asturiano, con la pérdida de identidad de una selección con sello que ante Marruecos olvidó la verticalidad y la llegada para acabar siendo castigada en la tanda de penaltis de octavos de final. Y extendió De la Fuente una transición de futbolistas con apuesta clara por el joven talento. Si se había dado paso a Gavi con 17 años incluso rebajaría, por increíble que pareciera la edad con Lamine Yamal y Pau Cubarsí como último ejemplo.



Once partidos dirigidos, ocho triunfos, un empate con sabor a victoria -ya que tras el cero a cero los penaltis sonrieron en esta ocasión a España frente a Croacia proclamándose campeona de su primera Liga de Naciones-, y dos derrotas. La primera sonora, 2-0 en Glasgow de una España desdibujada que no compitió y se puso piedras en el camino a la Eurocopa 2024. La segunda en un amistoso repleto de suplentes en Londres ante Colombia a tres meses de la gran cita europea pero a puertas de un duelo ante Brasil al que se le concedió una importancia mayor.



Un total de 54 futbolistas citados en sus convocatorias, 46 con minutos en once partidos. Un once tipo definido. Una columna vertebral que nace en Unai Simón en portería hasta Álvaro Morata como 9, pasando por Rodri Hernández al que entregó el mando del timón y una pareja de centrales nacionalizados como Aymeric Laporte y Robin Le Normand.



España promedia con Luis de la Fuente al mando 2,45 tantos por partido, un total de 27 goles marcados en once encuentros en los que en cinco dejó su portería a cero. Encajó siete, 0,64 por partido, con una media de 2,72 tiros a puerta recibidos, según datos de BeSoccer para EFE.



Comparado con la segunda etapa de Luis Enrique, la actual selección marca más (2,45 por los 2 de media anteriores) y encaja menos (0,64 por el 0,71 anterior). Amasa algo menos el juego, con una media de 699 pases intentados por partidos y un 90,3% con éxito, a los 774 anteriores con 91,11% de éxito. Y tiene mayor efectividad rematadora. Un 41,53% de sus tiros a puerta acaban en gol por un 36,7% de la anterior etapa.



Derrotó a Noruega en dos enfrentamientos ante el que se perfilaba rival directo por el pase a la Eurocopa de Alemania, vapuleó a Georgia en su reacción imponente tras el tropiezo en Escocia, cuando venía con la euforia de haber ganado un título once años después derrotando a Italia y tumbando a la Croacia de Luka Modric en la tanda de penaltis de la final.



Se divirtió ante Chipre para sellar su clasificación y ser cabeza de serie en el sorteo. Los resultados aportaron a la selección española la estabilidad que faltó en la Federación en los siete últimos meses. Le hizo ganarse la renovación a De la Fuente hasta el Mundial 2026, a expensas de lo que ocurra en las elecciones a la presidencia y ante la necesidad de extender un contrato que expiraba en plena disputa de la Eurocopa.



En cuanto a comienzos históricos de seleccionadores españoles en el siglo XXI, De la Fuente empata en triunfos con Luis Enrique y Julen Lopetegui y se queda lejos del que marcó un mejor registro, Vicente Del Bosque que firmó un pleno de triunfos en sus once primeros encuentros.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es